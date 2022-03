Jorge Luis Pila reaparece por un motivo muy especial: el cumpleaños número 15 de su hija Sabrina La hija del protagonista de exitosas producciones de Telemundo como ¿Dónde está Elisa? y La patrona cumplió 15 años y el actor compartió varias imágenes del festejo en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge Luis Pila Jorge Luis Pila | Credit: Mezcalent Como protagonista de exitosas telenovelas como ¿Dónde está Elisa?, Aurora, La casa de al lado, La patrona, En otra piel y Eva la trailera, Jorge Luis Pila fue durante casi una década uno de los galanes consentidos de las producciones de Telemundo. En los últimos, sin embargo, el actor de origen cubano se ha mantenido completamente alejado no solo de la pantalla de la cadena hispana, sino en general del género televisivo que lo vio nacer en su día como estrella. La última vez que Pila participó en una telenovela fue a principios de 2020 –hace justo dos años– con una actuación especial corta que realizó en el melodrama 100 días para enamorarnos, historia que protagonizaron Ilse Salas, Erick Elías, Mariana Treviño y David Chocarro. Este miércoles, para alegría y sorpresa de sus fans, el actor de 49 años reapareció en las redes sociales por un motivo muy especial: el cumpleaños número 15 de su hija Sabrina. El eterno galán de telenovelas compartió una serie de imágenes a través de su cuenta de Instagram en las que aparece celebrando los 15 años de su hermosa princesa. "Y que cumple 15", escribió el orgulloso papá junto a las instantáneas. Sonya Smith, quien fue pareja de Pila en varias producciones de Telemundo, entre ellas ¿Dónde está Elisa?, fue de las primeras en comentar su publicación y felicitar a la cumpleañera. "Feliz cumpleaños a la preciosísima Sabri. Que cumpla muchos más llenos de bendiciones", escribió la actriz venezolana, quien el año pasado debutó en Televisa con Si nos dejan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejado desde hace varios años de la televisión, Pila vive entregado a su faceta como papá. "Cuando estoy con ella es cuando estoy completamente pleno en mi vida. Cuando estamos los dos sentados viendo la computadora o la televisión, haciendo lo que sea que estemos tranquilitos es como si los dos fuéramos uno mismo. Hablamos y pensamos lo mismo", compartía el actor años atrás en una entrevista con People en Español. ¡Muchas felicidades Sabrina!

