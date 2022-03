George López tiene claro con qué bando se queda en la disputa entre Will Smith y Chris Rock El comediante mexicoamericano George López dejó claro en qué bando se sitúa tras la polémica desatada por el bofetón de Will Smith a Chris Rock en los Oscar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que estallara la polémica por la bofetada de Will Smith a Chris Rock en plena presentación de los premios Oscar, Hollywood parece haberse dividido en dos banos. Algunos consideran que la agresión estuvo bien merecida por burlarse de la enfermedad que padece Jada Pinkett Smith, y otros condenan lo sucedido por haberse tratado de un acto violento. En este segundo bando se coloca el comediante y presentador de televisión George López. Durante la inauguración de la exhibición Immersive Frida Kahlo en apoyo de Global Gift Foundation USA este miércoles por la noche, el miembro de la Academia dejó claro que todo su apoyo era para Rock. Chris Rock y George López Chris Rock y George López | Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc En declaraciones a Poeple, dijo que el incidente es "como decidir con qué padre quieres vivir" y en este caso se queda "con mi papá y Chris". "Creo que lo que dijo [la copresentadora de los Oscar] Wanda Sykes en [The Ellen DeGeneres Show] fue muy, muy poderoso. Han sido amigos durante mucho tiempo y un comediante nunca quiere mostrar su vulnerabilidad", sostuvo. "Y eso lo noto en Wanda, que le ha afectado profundamente que a uno de sus mejores amigos se le haya pegado así". López dijo que Rock "tiene muchos buenos amigos". Will Smith abofetea a Chris Rock 94 entrega de los premios de la Academia Credit: Getty Images También habló de las sensibilidades en cuanto a la comedia. "Bueno, nadie ha podido aceptar una broma en los últimos cinco o seis años". "Entonces, en el futuro creo que las personas sentirán que pueden ponerse de pie y [hacer lo que quieran]. Vienes a disfrutar de un espectáculo, no a hacer una declaración", añadió. En su charla con Ellen DeGeneres, Sykes dijo que Rock se disculpó personalmente con ella y con las otras dos presentadoras de la gala, Regina Hall y Amy Schumer, por lo sucedido. "Lo primero que Chris me dijo fue: 'Lo siento, esta debería haber sido vuestra noche. Amy, Regina y tú estabais haciendo un gran trabajo. De verdad que siento mucho que al final solo se hable de esto", contó. Chris Rock, George Lopez, Will Smith Credit: Paul Archuleta/FilmMagic; Isaac Brekken/Getty Images for Global Gaming Expo; Leon Bennett/Getty Images for ESSENCE SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como muchos famosos entre los que se encuentra Jim Carrey, Sykes mostró su desacuerdo con Smith. "Me siento fatal por mi amigo Chris, me enfermó ver todo eso. Físicamente me sentí enferma y todavía estoy un poco traumatizada por ello. Creo que la Academia mandó un mensaje erróneo permitiendo [que Smith] que se quedara en la gala, que disfrutara del resto del espectáculo y que encima pudiera salir al escenario a aceptar el premio", sostuvo. Por su parte, la Academia emitió un comunicado tras el incidente donde condenaba lo sucedido. "La Academia condena las acciones del Sr. Smith en el programa de anoche. Comenzamos oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, estándares de Conducta y la ley de California", aseguraron.

