Hermano de Pablo Lyle se pronuncia a pocos días de saber sentencia para el actor Tras un largo silencio, Jorge, hermano de Pablo Lyle rompe el silencio sobre la situación legal por la que atraviesa su hermano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El próximo 14 de noviembre de 2022, podría darse a conocer la sentencia que deberá cumplir en la cárcel Pablo Lyle, luego de ser declarado culpable de homicidio imprudencial tras el altercado que mantuvo, en 2019, con Juan Ricardo Hernández, quien falleció después. Tras tres años de litigio y haber permanecido en arresto domiciliario, el actor espera poder cumplir una pena lo menor posible. Durante este tiempo, la familia del protagonista de la película Mirreyes contra Godínez ha mantenido un bajo perfil. Sin embargo, ahora salen a la luz pública para pedir apoyo y recaudar fondos económicos para seguir cubriendo los gastos legales. Así, su hermano Jorge Lyle habló por primera vez. "La vida a veces nos presenta grandes desafíos que requieren de mucha fortaleza y templanza, cuando esas pruebas de vida se transitan con el sostén y acompañamiento de los otros el camino se llena de esperanza", mencionó en un mensaje que dio a conocer en su cuenta de Instagram. El entrenador no dudó en solicitar el respaldo de propios y extraños; también agradeció las muestras de afecto y solidaridad. "Como muchos de ustedes saben, con mi hermano Pablo y mi familia venimos transitando una situación de vida muy difícil. Hoy quiero agradecer todas las muestras de cariño y apoyo que hemos recibido a lo largo de este tiempo", agregó. Pablo Lyle y familia Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Les comparto también este esfuerzo que amigas de la familia han organizado para recaudar fondos económicos para el proceso legal que Pablo tiene por delante. Arriba en mi biografía encontrarán el website que contiene toda la información y la forma en que pueden apoyar esta causa", expresó. "Agradezco su generosidad, toda aportación es bienvenida, ayúdenme por favor a compartir este mensaje". Jorge Lyle también envió un mensaje a la familia del fallecido Juan Ricardo Hernández. "Honramos profundamente el dolor de todos los involucrados", expresó. "Con amor y gratitud". Jorge acompañó este texto con una imagen donde aparece al lado de sus hermanos Pablo y su hermana Silvia Lyle. Además, incluyó fotografías donde se ve al estelar de la telenovela Mi adorable maldición con su familia.

