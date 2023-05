Jorge 'El Burro' Van Rankin reacciona tras su salida de Televisa: "Me corrieron en el pasillo" Mira las declaraciones del presentador Jorge 'El Burro' Van Rankin tras su repentina salida de Televisa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge Van Rankin Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images

Después de 13 años como copresentador de Miembros al aire, Jorge 'El Burro' Van Rankin quedó fuera de Televisa. Van Rankin estuvo a cargo de este programa —junto a otros conductores como Raúl Araiza, Mauricio Castillo, Leonardo de Lozanne y Arath de la Torre— desde el 2010 y se mostró sorprendido ante su despido. En un video en Instagram, expresó su sentir. "La forma en la que hicieron las cosas se me hace un poquito desagradable, pero pues me corrieron, me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación después de 14 años", dijo. El presentador, uno de los fundadores de Miembros al aire, agradeció que tiene otros proyectos laborales. "Ya no estaré más, por una decisión que ni yo sé. No me molesta, no es mala onda... no lloro porque me duela. Gracias a Dios tengo trabajo, tengo invitaciones a hacer otras cosas, pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace 13 o 14 años, y que te digan adiós sin saber por qué, y no te den la cara ni te contesten, está fuerte ¿no? Pero bueno, así se manejan algunos lugares que luego ni los patrones saben", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Van Rankin, quien era uno de los grandes amigos de Luis Miguel en su juventud, recibió mensajes de apoyo de sus admiradores, amigos y familiares. Su esposa Magda Bleizeffer comentó en Instagram: "Vendrán cosas mejores, lo sabes". Jorge El Burro Van Rankin Credit: Victor Chavez/WireImage "Mañana contaré de todo lo que sé, y de dónde viene, y estoy seguro que ni los jefes de verdad saben, porque sé que viene de otro lado. No pasa nada, gracias a Dios tengo ofertas de otros lados, pero lo que no entiendo es porqué no te dan la cara y que te corran en un pasillo de Televisa. ¡Así son, pero que Dios los bendiga!", añadió Van Rankin en un mensaje en sus redes sociales.

