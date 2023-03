Jorge Cárdenas de El señor de los cielos: "Yo vivo perdidamente enamorado de mi esposa" El actor colombiano, quien interpreta a Alan Saade en la octava temporada de El señor de los cielos (Telemundo), está casado desde hace 14 años con la actriz colombiana Ana Lucía Domínguez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge Cardenas Jorge Cárdenas en El señor de los cielos 8; Jorge Cárdenas y su esposa Ana Lucía Domínguez | Credit: Telemundo; Instagram Ana Lucía Domínguez La octava temporada de El señor de los cielos, que Telemundo transmite a las 9 p. m., hora del Este, trajo nuevos personajes al universo de la exitosa saga que protagoniza desde 2013 Rafael Amaya. Uno de ellos es Alan Saade, el corrupto y delincuente embajador de la República Bolivariana de Venezuela, que interpreta el actor colombiano Jorge Cárdenas. El intérprete de 52 años no puede estar más feliz de formar parte del elenco de una franquicia tan importante como esta. "Yo creo que solamente una serie que tenga la aceptación del público logra perdurar durante 8 temporadas y con un éxito como el que se está viendo. Seguir liderando la franja y darle a la competencia donde se merece es maravilloso y ser parte de esa gente que aporta su talento…", expresó este lunes el actor en el programa La mesa caliente (Telemundo). Jorge Cárdenas Jorge Cárdenas en El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram Jorge Cárdenas En el terreno personal tampoco se puede quejar. Cárdenas está felizmente casado desde hace 14 años con la actriz colombiana Ana Lucía Domínguez, quien ha participado en exitosas telenovelas y series como Pasión de gavilanes, Señora Acero, ¿Quién mató a Sara? o Pálpito. Ana Lucía Domínguez Jorge Cárdenas y Ana Lucía Domínguez | Credit: Instagram Ana Lucía Domínguez Ana Lucía y Jorge conforman una de las parejas más estables del medio del entretenimiento. ¿El secreto? "La clave es estar más enamorado que nadie y alimentar [ese amor]", contó el actor en el programa de las tardes de Telemundo. "Yo vivo perdidamente enamorado de mi esposa", aseveró Cárdenas. Jorge Cárdenas y Ana Lucía Domínguez Jorge Cárdenas y Ana Lucía Domínguez | Credit: Instagram Ana Lucía Domínguez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor de El señor de los cielos contó en La mesa caliente que "desde el primer momento" el amor entre ellos "floreció de una manera avasallante". Jorge Cárdenas y Ana Lucía Domínguez Jorge Cárdenas y Ana Lucía Domínguez | Credit: Instagram Ana Lucía Domínguez "Yo venía de una relación de cuatro años con alguien maravilloso, pero nunca sentí el tema de 'me voy a casar'", se sinceró. Ana Lucía Domínguez Jorge Cárdenas y Ana Lucía Domínguez | Credit: Instagram Ana Lucía Domínguez "Yo conozco a Ana Lucía, a los 3 meses Ana se va a hacer una novela a Argentina, Buenos Aires, donde están todos los tipos guapos del planeta… A los 6 meses le pedí matrimonio", relató. El resto ya es historia. Su historia.

