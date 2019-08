Las envidiables vacaciones de Jorge Bernal y su familia en las Bahamas By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Ya regresaron a casa, pero el presentador y su familia disfrutaron unos días en las paradisiacas islas. Empezar galería ¡De vacaciones! Image zoom IG/Jorge Bernal Jorge Bernal junto a su esposa Karla Birbragher y sus hijos, Lucas y Kylie, se fueron a las Bahamas. Advertisement Advertisement Felices en la auga Image zoom IG/Jorge Bernal El presentador y los niños se divirtieron mucho en el agua. ¡Besos! Image zoom IG/Jorge Bernal “Día perfecto. No hay más na’. ❤️☀️🇧🇸@karlabstyle@bahamarresorts #partner#bahamoment #Bernalidades#bernalvacation”, comentó el cubano. Advertisement Contento Image zoom IG/Jorge Bernal Jorge Bernal no podía dejar de sonreír pasando tiempo con algunas tortugas. Amor al flamingo Image zoom IG/Jorge Bernal “Este flamingo se llama Baha, aunque les confieso que cerrando los ojos le cambie el nombre a Karla. 😂😍😘”, compartió. Como su padre Image zoom IG/Kylie Rose Kylie también se enamoró del flamenco rosado. Advertisement Advertisement Advertisement La otra mujer Image zoom “Hija mía, me tienes enamora’o. 😍❤️”, aseguró el presentador bajo otra foto de las vacaciones. Bien agarrados Image zoom IG/karlabstyle “No hay otro lugar donde prefiera estar 🤝💞 @jorgebernal”, aseguró la panameña. En forma Image zoom IG/karlabstyle La estilista se vio espectacular en las imágenes que compartieron Advertisement Advertisement Advertisement A la moda Image zoom IG/karlabstyle “Me creen si les digo que he tenido este vestido casi 2 años 😲”, compartió. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

