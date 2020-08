Jorge Bernal: si se queda sin trabajo no hablaría boberías de la gente en Instagram El presentador de Suelta la Sopa (Telemundo), Jorge Bernal, contestó la pregunta que todos se hacen hoy en día: ¿Qué haría si me quedo sin trabajo? Su respuesta no dejó indiferente a nadie. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El presentador de Suelta la Sopa (Telemundo), Jorge Bernal, contestó la pregunta que todos se hacen hoy en día: ¿Qué haría si me quedo sin trabajo? "¡Nada! Seguir adelante, ¿qué vas a hacer?, ¿llorar en una esquina y dar pataleta y ponerse en Instagram a hablar boberías de la gente? No, hoy en día la situación está en que todo el mundo tiene que tener su ingreso y tiene que tener, obviamente, y lo que llamo yo ‘hobbies’ o plan B, C, D, E y F porque you never know (nunca se sabe)", dijo a MezcalTV. Jorge aseguró que el escándalo que se vivió con la salida de Carolina Sandoval no afectó al show. Image zoom (Alexander Tamargo/Getty Images) "Toda polémica se le puede sacar su provecho, pero en esta situación en particular no creo que mejore o empeore [el rating de Suelta la sopa]. Creo que es algo neutral, que va a pasar con el tiempo igual". ¿Por qué Carolina Sandoval se fue de Suelta la sopa? Fue a finales de julio cuando la presentadora venezolana reveló a Lucía Méndez por qué se había salido del programa de Telemundo. "¿Por qué te saliste de Suelta la sopa?", le preguntó sin tapujos al final del ‘live’ la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Tú o nadie y Colorina. Una pregunta que ‘La venenosa’ no esperaba recibir y a la que no tuvo más remedio que responder. "Esa respuesta te prometo que vas a ser la primera en saberla. En realidad la única puerta que tengo cerrada es la de mi casa para que nadie entre ni nadie salga para que no nos contagiemos así de manera irresponsable. Si en la lista de los contagiados voy a estar, no sé cuándo porque tal vez este virus siga creciendo por la irresponsabilidad de la gente, no me voy a contagiar por irresponsable", comenzó respondiendo la también empresaria de 46 años. Sandoval, que tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, dijo que por el momento no puede hacer públicos los detalles de su salida ya que el asunto está en manos de sus abogados, pero dejó claro que su problema no fue con Telemundo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Cerré un ciclo en mi vida, pero por ahora no te puedo dar detalles porque estoy con temas legales importantes y, sabes una cosa, en las leyes de los hombres y en las leyes de Dios la última palabra la va a tener Dios y todo el mundo que sabe que hizo mal y de qué manera actuaron, porque todo está documentado, lo saben y el público es el que manda", aseveró. ¿Se sintió utilizada? "¿Tú sabes cuántas vistas tuve en el trasnocho con Caro del 28 de julio, casi 1 millón de vistas en un solo vídeo. Hay programas que no tienen esos números y yo sí lo digo orgullosa porque muchos que me utilizaron, muchas personas para subir sus cuentas de Instagram y eso es lo único que te puedo decir. Y como la gente está diciendo que estoy ardida la verdad es que si quieren pensar eso qué me importa, qué digan lo que quieran", zanjó el tema ‘La venenosa’.

Close Share options

Close View image Jorge Bernal: si se queda sin trabajo no hablaría boberías de la gente en Instagram

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.