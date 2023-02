El exconductor de ¡Suelta la sopa! reveló que su relación con la periodista e influencer se rompió a raíz del comunicado que leyó en su día en el programa sobre su salida del show. "Eso se fue a personal por parte de ella", aseveró. "Me afectó porque ella sabe que no fue culpa mía".

Jorge Bernal reconoce que su relación con Carolina Sandoval "no terminó en buenos términos": "Me dolió"

Jorge Bernal y Carolina Sandoval trabajaron durante muchos años juntos en el extinto programa de Telemundo ¡Suelta la sopa! Entre ambos existía una relación de cariño y compañerismo; sin embargo, con la polémica salida de la periodista venezolana del show en julio de 2020 todo cambió entre ellos. Así lo reveló el conductor cubano en una reciente entrevista para el canal de YouTube del animador Lud Camacho y su espacio Interrogados.

"Hablando de polémica, se comenta también que tu relación con quien fue tu compañera muchos años en el show, Carolina Sandoval, no terminó en buenos términos, eso es cierto o también es parte de la polémica inventada sobre tu vida", le preguntó directamente el entrevistador.

Bernal confirmó que su relación con la también influencer "no terminó en buenos términos", pero dejó claro que no fue por algo que él propiciara.

"Ella sale de Suelta la sopa, incluso yo hablando con ella durante esa polémica, y estaba todo chévere, pero qué pasa. Cuando tienes un jefe que te dice lo que son los parámetros del programa tú lo sigues. A mí me mandan a leer un comunicado cuando ella ya no está en el programa, un comunicado donde para ella, y te digo no la culpo para nada porque si yo estuviese en el lado de ella digo 'mira el pendejo este lo que está leyendo', un comunicado 'le agradecemos todos sus años de servicio…'. Una paja que no tenía que haberse dicho nada o de repente 'oye cada cual diga algo lo que quiera decir, bueno o malo digan algo a Carolina, díganlo y ya'. A mí no me dieron esa oportunidad, a mí es 'esto es lo que tienes que decir'", explicó.

Suelta la sopa Jorge Bernal y Carolina Sandoval en 2016 celebrando los 3 años de vida de ¡Suelta la sopa! | Credit: Mezcalent

"Eso se fue a personal por parte de ella, entonces a raíz de eso es que ella empieza a tirar sus pullitas en las redes sociales y a decir cositas y todo lo demás", aseveró Bernal.

"¿Te afectó?", quiso saber el entrevistador.

"Me afectó porque ella sabe que no fue culpa mía", se sinceró el expresentador de Telemundo. "Claro que había cariño, no era como que íbamos a cenar todos los días ni íbamos a almorzar ni siempre estábamos metidos en la casa uno del otro ni nada, pero había cariño, sobre todo con mi esposa, que la vestía y hablaban y compartían, o sea había cariño".

Jorge Bernal Jorge Bernal, conductor de ¡Suelta la sopa! | Credit: Mezcalent

El conductor, que cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram, reconoció que lo sucedido le dolió. "Al principio me dolió porque yo dije 'está saliendo todo esto de la nada y está ella así conmigo cuando no es conmigo'. Ella realmente pensó que yo estaba en su contra o pensó que de repente lo que tuve que decir yo salió de mi corazón o no me negué de repente y esto quizás a ella también le afectó y en su vaina con lo que había pasado me salpicó y la entiendo".

"¿Hoy en día la quieres abrazar y restituir las cosas con ella?", le preguntó el entrevistador.