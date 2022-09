Jorge Bernal aceptaría regresar a Hoy día pese a que no le gusta madrugar ¿Jorge Bernal aceptaría regresar al programa Hoy día junto a Adamari López o Chiquibaby? El presentador del desaparecido show Suelta la sopa habla de su futuro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien algunos de sus colegas de Suelta la sopa ya están embarcados en otros proyectos televisivos, Jorge Bernal sigue sin acabar de encontrar una nueva aventura en los sets desde que se puso punto final al show de farándula de Telemundo. El cubano, quien en momentos puntuales ha aparecido en programas de la cadena como Hoy día, asegura que regresaría al programa matutino junto a Adamari López o Chiquibaby. "Si me vuelven a invitar por supuesto digo que sí", dijo a Mezcalent. "Aunque las madrugadas para mí es un momento extremadamente difícil. Es lo único negativo que te puedo decir, pero una vez que ya entras en el programa y empiezas el show y empieza la adrenalina, se acaba demasiado rápido", añadió. Jorge Bernal Jorge Bernal | Credit: Mezcalent Bernal, quien acaba de compartir videos de cocina con su esposa Karla Birbragher con motivo del Mes de la Herencia Hispana, aún extraña muchas cosas de Suelta la sopa pese a que está enfocado en el futuro. "Lo que extraño es digerir información más de lo que uno puede aguantar, saturarme en la noticia de entretenimiento", reconoció. "Ahora soy más selectivo, como no tengo que estar hablando en Suelta la sopa acerca de las noticias, puedo ser más selectivo y solamente digerir ciertas cositas". "Así que el diario vivir de estar consumiendo tanta información es lo que más extraño, aunque no lo creas", añadió. Otros excolegas de Bernal ya se encuentran trabajando en nuevos proyectos, como es el caso de Lucho Borrego, quien forma parte del nuevo reality ¡Siéntese quien pueda! (UniMás) conducido por Julián Gil. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN En una ocasión Bernal habló con People en Español sobre lo duro que fue su salida de Suelta la sopa. "Sí claro que es difícil porque no hubo un momento de preparación", dijo. "La vida a veces te sorprende y a veces tú ves las cosas venir. Muy pocas veces es como la película Matrix que ves que viene una bala en cámara lenta, a veces escuchas el sonido y cuando te das cuenta tienes ya el golpe dado y así fue. Yo realmente no me esperaba en lo absoluto de que se venía una cancelación del programa".

