Jorge Bernal presume el gran logro de su esposa en Telemundo y su carrera: "¡Esa es tu mamá!" El conductor mostró embelesado el nuevo triunfo de su mujer Karla Birbragher. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hacen un dúo perfecto. Jorge Bernal y Karla Birbragher disfrutan más que nunca de la felicidad en su hogar y de esa hermosa familia que han creado junto a sus dos hijos, Lucas Daniel y Kylie Rose. Un éxito en lo personal que se traslada a lo laboral. Mientras el conductor siempre ha brillado frente a las cámaras como conductor dando la cara en algunos de los shows más importantes de la televisión, Karla lo ha hecho tras los focos como una de las grandes estilistas de las estrellas. Sin embargo, esta semana, Jorge presumía con todo el gran logro por partida doble de su esposa, quien era aplaudida por toda la familia y el público ante su última aparición estelar televisiva. Jorge y Karla Jorge y Karla | Credit: IG/Karlabstyle Así es, Karla fue la invitada especial de En casa con Telemundo, esta vez no para vestir a sus talentos, sino para ocupar una de las sillas más importantes. La experta en moda formó parte del panel de la sección Alerta fashion para hablar de su otro gran logro estos días, el estilismo de Aleyda Ortiz en la prestigiosa MET Gala. Un trabajo realizado con gran exquisitez y cuidado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal es así, que el look de la conductora se robó todas las miradas. Mientras Karla daba detalles del conjunto, su confección, la marca y demás, su esposo e hija, desde casa andaban con la baba caída al verla explicarlo todo con tanta seguridad y dominio en la materia. Karla Karla en 'En casa con Telemundo' | Credit: IG/Jorge Bernal Karla Hija de Karla y Jorge feliz de ver a mami triunfar | Credit: IG/Jorge Bernal "Acabando", dijo Jorge Bernal quien, en un momento determinado dirigió la cámara a su hijita y le dijo: "¡Esa es tu mamá!". Dos de los muchos motivos de orgullo del comunicador que celebra como el que más los éxitos de su mujer.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jorge Bernal presume el gran logro de su esposa en Telemundo y su carrera: "¡Esa es tu mamá!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.