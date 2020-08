¡Jorge Bernal presume de sus exóticas vacaciones con la familia en el paraíso! Después de una etapa complicada, el conductor de Suelta la sopa se ha tomado unos días libres para disfrutar de sol, la arena y el mar acompañado de los grandes amores de su vida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Han sido unas semanas de mucha tensión. Pero nada mejor que unas buenas vacaciones para recargar fuerzas y energías. Así lo ha hecho Jorge Bernal quien desde un lugar paradisíaco nos está reportando cómo están siendo estos días de sol, arena, mar y, sobre todo, el amor familiar. Tras la salida de su compañera Carolina Sandoval de Suelta la sopa ha tenido que hacer frente a muchos comentarios y situaciones incómodas, pero al llegar a casa siempre ha contado con el apoyo más incondicional de todos, el de su esposa y sus hijos. Con ellos es que anda ahora de descanso y disfrutando de la paz que da la playa. Desde ese rinconcito especial ha posado con su amada Karla y sus dos retoños. Unas fotos para enmarcar. El lunes estará de vuelta en plató para seguir contándonos la actualidad de la farándula, mientras tanto nos regala atardeceres de película y posados de lo más sexy a la orilla del mar. Una semana que ya llega a su fin y que está exprimiendo al máximo. Jorge no ha parado de trabajar en lo que va de año. Y es que su labor no se limita solo SLS, también es uno de los rostros principales de La Voz, junto a su presentadora Jacky Bracamontes; e incluso se ha escapado algún día al plató de Un nuevo día para hacer compañía a la familia de la mañana. Una agenda llena de proyectos y trabajo que bien merece un descanso.

