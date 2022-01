¿En qué anda Jorge Bernal tras su salida de Suelta la sopa? El conductor cubano y su esposa Karla se han convertido en los verdaderos reyes del show con unos videos que están arrasando. "Anoche me despertó un sonido que salió de tus nalgas". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A Jorge Bernal no hay nada que le frene. Tras despedir Suelta la sopa, el show que por 8 años amenizó las sobremesas de los espectadores de Telemundo, toca seguir dando guerra y generando contenido. El conductor no se ha quedado quieto y está arrasando con su desternillante show Bernalidades, una mezcla de reality que muestra lo más divertido, absurdo y también amoroso de lo que es su vida y su familia. Aunque no es un programa de telerrealidad al uso al no estar frente al foco de la cámara las 24 horas, sí muestra algunos de los momentos más surrealistas de su vida en familia. Lo hace a través de su canal de Youtube donde lleva tiempo dándole forma, pero lo que está pasando en los últimos días tiene a los usuarios enganchados. ¡Y no es para menos! El contenido no tiene desperdicio. Para ello cuenta con una cómplice de lujo que le acompaña en sus sanas locuras. Se trata de su esposa Karla, quien no se queda atrás en cuando a sentido del humor y gracia. "Anoche me despertó un sonido que salió de tus nalgas", le dice con cara todavía de susto su mujer. Con esa introducción, ya uno se puede imaginar que las risas están más que aseguradas. Jorge Bernal Credit: Mezcalent Así es Jorge, una máquina creativa generadora de ideas que siempre hacen las delicias del público. Muchos de sus seguidores aplauden sus videos caseros que perfectamente podrían dar para un reality a lo Kardashian. Pero también hay muchos mensajes de cariño expresándole cuánto echan de menos su humor y desparpajo frente a las cámaras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Antes de anunciar lo que le espera televisivamente este 2022, el feliz papá sigue dándole a la cabeza para construir historias tan cómicas como esta. Esta puesta en escena es la prueba evidente de que Jorge es un animal televisivo que siempre tiene algo excepcional rondando por su cabeza. Desde el pasado 31 de diciembre, último día de Suelta la sopa, se ha dedicado en cuerpo y alma a disfrutar a tope de su familia, pero con estos videos también ha demostrado estar pendiente de su gente, ese público que le quiere y admira. ¡Gracias Jorge!

