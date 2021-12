Jorge Bernal recuerda la llamada que recibió de Luis Fonsi "en plena separación" de Adamari López El presentador cubano recordó esta y otras anécdotas sobre su faceta como conductor de ¡Suelta la sopa! (Telemundo) este miércoles durante la gala de los Premios PRODU. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras 8 años al aire, el programa representativo de las tardes en Telemundo, ¡Suelta la sopa!, llegará en las próximas semanas al final de su ciclo en citada cadena hispana, tal y como confirmó meses atrás la compañía estadounidense a través de un breve comunicado. Su conductor, Jorge Bernal, estuvo presente este miércoles en la gala de los Premios PRODU, galardones que buscan reconocer la excelencia en la producción latina y en español. El presentador de origen cubano, quien cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram, charló largo y tendido con la conductora del evento sobre su experiencia al frente del exitoso show de farándula de Telemundo y reveló algunas anécdotas del detrás de cámaras del programa. Jorge Bernal Jorge Bernal | Credit: Mezcalent "¡Suelta la sopa! llegó a mi vida hace 8 años, un programa de farándula, de entretenimiento, de noticias, todo relacionado con los artistas y las metidas de pata de ellos porque no todo en la vida es fabuloso, pero sí a veces meten la pata y ahí estamos nosotros con nuestras cámaras para hablar acerca de esos momentos no tan agradables pero también momentos chéveres en la vida de nuestros artistas favoritos", compartió el carismático rostro de la cadena de habla hispana sin hacer en ningún momento mención al inminente fin del programa. La llamada de Luis Fonsi Aunque aseveró que a lo largo de estos 8 años ningún famoso lo ha llamado para reclamarle por alguna noticia que se haya dado en el show, Bernal rememoró la sorpresiva llamada que recibió en su día del cantante Luis Fonsi "en plena separación" de la conductora Adamari López. Luis Fonsi Luis Fonsi | Credit: Mezcalent "Cuando comencé ¡Suelta la sopa! sí recibí un par de llamadas a veces. El primero que me llamó fue Luis Fonsi. En aquel momento Luis Fonsi estaba en plena separación con Adamari López y nuestra reportera Yadira Rodríguez lo vio en la calle trotando, haciendo ejercicio, y Yadira, que es una chica muy astuta –tenía tacones y todo–, empezó a caerle atrás con el micrófono y el camarógrafo también para obtener unas declaraciones", comenzó relatando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El presentador contó que el cantante le dio la entrevista a la reportera "y habló con ella muy amablemente", "pero luego me llama a mí y me dice: ''Jorgito, oye, me acaba de entrevistar una chica de un programa ¡Suelta la sopa!'. Entonces le dije: 'Papi, tranquilo, todo está bien, muchísimas gracias por hablar con nosotros, te lo agradezco muchísimo'". Bernal explicó que no lo llamó para reclamarle, sino simplemente "para verificar si realmente ella trabajaba para nosotros y si realmente era la información correcta que él había recibido". "Hasta el sol de hoy se lo agradecemos y él recuerda esa anécdota muy curiosa", agregó.

