Jorge Bernal habló en exclusiva con People en Español sobre el fin de Suelta la sopa y cómo lo afectó emocionalmente la cancelación del programa tras 8 años como su conductor. El 31 de diciembre del 2021 salió del aire y Bernal nos cuenta cómo tomó esta noticia.

"Sí claro que es difícil porque no hubo un momento de preparación. La vida a veces te sorprende y a veces tú ves las cosas venir. Muy pocas veces es como la película Matrix que ves que viene una bala en cámara lenta, a veces escuchas el sonido y cuando te das cuenta tienes ya el golpe dado y así fue. Yo realmente no me esperaba en lo absoluto de que se venía una cancelación del programa. Incluso nos habían felicitado por los números y los ratings, y que la pandemia ha dañado y arruinado diferentes programas y negocios en la industria y nosotros estábamos bien, yo diría hasta que estábamos creciendo dentro de los momentos difíciles que pasamos el mundo entero. Por mi mente la palabra 'cancelación' nada que ver, lo juro por Dios", dice Bernal.

Escuchar que este proyecto llegaba a su fin lo impactó profundamente. "Cuando me dan la noticia, a mí me tocó. Salí de Telemundo con la cabeza así media, como cuando te paras de cabeza mucho tiempo y toda la sangre se te va a la cabeza y estás todavía medio mareado, así estaba yo", cuenta el presentador. "Me senté en el auto, empecé a manejar, y me arrimé a una zona de construcción cerca de Telemundo tratando de digerir. Te pasan mil cosas por la cabeza ¿Fue culpa mía, del público, de la pandemia? La culpa no la tiene realmente nadie. Es cursi cuando dicen en el press release 'se cerró un ciclo'. Señores los ciclos no se cierran, el ciclo lo cerraron. Nada dura toda la vida, eso lo sabe todo el mundo, pero sí me tomó por sorpresa. Ahora entiendo que la culpa no la tuvo una persona o un grupo, no hubo culpa, simplemente fue de repente una decision, una estrategia, pero quedé medio noqueado, por un buen ratito, hasta que me di cuenta que no es el único programa que se ha cancelado ni va a ser el último. Todas las personas a las que la vida les da una sacudida, salen airosas", reflexiona.

Con el apoyo de sus seres queridos, ha salido adelante. "La familia es todo, son las personas que están ahí para darte la mano y recogerte cuando estás arrastrándote por el piso porque no tienes fuerza para seguir caminando, no tienes fuerza para abrir los ojos, ellos son los que te dan la motivación de salir y partirte el lomo todos los días", dice Bernal sobre su esposa Karla Birbragher y sus hijos Lucas y Kailey. "Los niños míos me enseñan más de lo que yo le enseño a ellos todos los días".

Bernal copresenta el programa especial La casa de los famosos sin censura, donde comentan todo lo que pasa en el reality show de Telemundo.

"Estoy en Sin censura, es un programa que el año pasado lo empezamos a la par de La casa de los famosos. Estoy ahí con Verónica Bastos todos los días. Y ahora estoy como invitado en hoyDía. Que yo te diga 'futuro programa con Jorge Bernal' si lo saben los ejecutivos de Telemundo, a mí no me han dicho nada", afirma Bernal. "Yo no tengo un plan, un programa que yo diga: 'ay sí ¿sabes qué? voy a presentar tal programa o participar en tal show'. No, tengo Sin censura que se acaba ya el martes, y estoy con hoyDía estas dos semanas para pasarla bien con ellos".

Si bien aún no tiene un nuevo programa que anunciar, sigue en contacto con sus fanáticos en sus redes sociales y comparte sus aventuras en familia en su vlog en YouTube.

"Yo sufro de ADD y me gusta todo. Me gusta hacer manualidades, me gusta la construcción en mi casa, me gusta la mecánica, me gustan muchísimas cosas", dice Bernal, quien sueña con tener un programa sobre autos, conducir un game show, o tener un espacio en televisión donde pueda motivar a personas que necesiten ayuda.

Bernal ha disfrutado ser el presentador invitado de hoyDía. "Por suerte yo me acoplo fácil y me gozo lo que hago donde quiera que estoy. Me gusta hablar mier#@, jod@#, bromear, entretener, pasarla bien. El programa en la mañana no es nada nuevo para mí. Telemundo me ha metido en el show de la mañana siempre cuando faltaba alguien o estaban de vacaciones. Yo siempre bromeaba que era el comodín del show de la mañana", dice el cubano, con su usual sentido del humor. "Desde sus comienzos cuando estaba José Díaz Balart, Gloria Calzada y María Antonieta Collins. En Levántate, todos las diferentes versiones del morning show he participado y me he gozado cada uno de ellos", confiesa.

Trabajar junto a Adamari López es un placer, asegura. "Ada es divertida. Hay personas que tienen una versión de ellos cuando están en cámara y otra versión de ellos cuando están fuera de cámara. Ada no, y creo que yo soy igual, somos la misma persona frente a cámara y fuera de. Somos amigos, hemos compartido fuera del trabajo en Telemundo, nuestros hijos son amigos, Karla es amiga de Ada, la pasamos rico", dice Bernal. "Conozco a Quique [Usales] hace muchos años y a Chiquibaby también, pero es primera vez que conozco y que trabajo con Rebeka Smith, lo mismo con Nacho [Lozano]. Él llegó a Telemundo justo durante la pandemia, y no pudimos ni tomarnos un café juntos y ahora lo estamos haciendo y me parece excelente".