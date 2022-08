¡Exclusiva! Jorge Bernal habla sin censura de La casa de los famosos ¿Cree que ganará Toni o Ivonne? Jorge Bernal habló en exclusiva con People en Español sobre La casa de los famosos. ¡Mira lo que dijo sobre Ivonne Montero y Toni Costa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge Bernal —quien copresenta con Verónica Bastos— el programa especial La casa de los famosos sin censura habló en exclusiva con People en Español sobre el esperado gran final de La casa de los famosos (Telemundo). ¿Quién cree que ganará el reality show? El carismático cubano —quien ha estado esta semana como presentador invitado en HoyDía (Telemundo)— habló sin pelos en la lengua sobre los concursantes. "No me atrevo a decir lo que va a pasar de aquí a una semana que se acaba el programa. Esta temporada me ha dejado sin palabras, no sé qué esperar", confiesa. Alguien que lo ha sorprendido en el reality show es Toni Costa. "Toni al principio me pareció su estrategia un poquito wishy washy, un poquito ni de allá ni de acá, una persona que estaba ahí, estaba ahí viviendo, flotando en la casa. Eso era lo que yo pensaba: 'si sigue así no va a durar en la casa' porque está como que de más, es un mueble. ¡Y no! Ha durado, ha mostrado que sí tiene estrategia y la estrategia de él es no tomar bandos, no tomar partido en los asuntos y las peleas. Es una estrategia que le ha funcionado porque se lleva bien con todo el mundo", dice sobre el bailarín español. "Él no nomina porque alguien le cae mal o le ha hecho algo malo a él, muchas veces él nomina porque él ve injusticias. Me parece una manera sabia". ¿La victoria será de Toni Costa? "No creo que Toni vaya a ganar, creo que va a quedar entre Ivonne y Nacho [Casano]", opina Bernal. "Creo que lo va a ganar Ivonne aunque Nacho es un calculador, el tipo es un genio y un cerebro, es muy analítico, es un robot". Ivonne Montero y Toni Costa Ivonne Montero y Toni Costa | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Por qué cree que Ivonne Montero atrae tanto al público? "Es buena actriz, la gente la conoce, ha llorado con ella en la pantalla en las series y en las novelas. Tiene una gran fanaticada. No creo que Ivonne se esté victimizando, simplemente es una mujer que la vida le ha dado varios cantazos a nivel personal con el esposo que fallece, la niña que está enfermita. Que ella ventile estos problemas que la vida le ha presentado y que ella ha sabido manejarlos y a sobrevivirlos, no significa que sea una persona que se esté victimizando", dice sobre la actriz mexicana. "Es una persona que está demostrándole al resto del mundo que: 'a pesar de lo que me ha pasado, yo he podido superarme'". Bernal asegura que Ivonne siempre será una triunfadora. "No hay que sentir lástima por Ivonne porque es una luchadora", afirma. "Ivonne va a salir airosa gane o no la competencia".

