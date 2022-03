Jorge Bernal da su sincera opinión sobre La mesa caliente y les hace una importante sugerencia El conductor cubano compartió sin rodeos qué piensa del nuevo programa de Telemundo que sustituyó a Suelta la sopa. "¿Están viendo La mesa caliente?". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por si no lo sabías todavía, los martes Youtube se pone sus mejores galas para recibir uno de esos programas que te alegra la vida y arranca carcajadas. Algo tan necesario en estos difíciles tiempos que corren. Se trata del ya mítico Cama time, el divertido espacio de Jorge Bernal y su esposa Karla en el que por más de una hora conversan de esos temas de pareja que tanta curiosidad despiertan. Tan pronto empiezan a comentar sobre la educación de los pequeños como acaban hablando de los retoques estéticos. El show es tan ameno y cómico ¡que el tiempo vuela cuando lo estás viendo1 Tanto, que uno se queda con ganas de más. En la tercera entrega de esta nueva temporada hubo muchos momentos destacables, pero hay uno concreto que se merece una mención especial por ser pura actualidad. Jorge Bernal Jorge Bernal | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Esta semana la cadena Telemundo estrenaba La mesa caliente, el programa que llegaba para sustituir el exitoso espacio de Suelta la sopa. De la mano de estas cuatro mujeres Myrka Dellanos, Verónica Bastos, Giselle Blondet y Alix Aspe, se abordan temas del mundo del entretenimiento pero desde un punto de vista muy femenino. La pregunta del millón es, ¿y qué tiene Jorge Bernal que decir a todo esto? Sincero, de frente, sin filtro alguno y con esa claridad que le define, soltó la sopa, y nunca mejor dicho, y compartió con sus seguidores lo que piensa de la nueva propuesta del canal. "¿Esta es La mesa caliente o puedo hablar yo aquí ahora?", interrumpió entre bromas a Karla mientras la reconocida estilista compartía su experiencia con el relleno de labios. Así, de una manera de lo más cómica, el conductor aprovechó para dar a conocer su opinión y, de paso, hacer una sugerencia al recién nacido equipo. "Por cierto, ¿están viendo La mesa caliente en Telemundo a las 3 de la tarde, antiguo horario de Suelta la sopa? Está muy bueno, tienen que verlo. Hace falta un hombre ahí, por eso lo digo. Se lo dije a los productores, hace falta un hombre para que dé su punto de vista", expresó. Un guiño de lo más cariñoso a sus compañeras y unas palabras en clave de humor con las que generosamente dio la bienvenida al show. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, Karla forma parte de esta nueva aventura televisiva. Ella es la encargada del maravilloso estilismo que lucen sus presentadoras, una imagen de lo más moderna, colorida y sensual que lleva la marca y el sello de mujer de pies a cabeza. Después de esta mención, Jorge y su mujer, quienes forman un equipazo, siguieron abordando temas de esos que te mantienen pegado a la pantalla. ¿Qué piensa el presentador de los retoques estéticos? ¿Cómo manejan el tema financiero como pareja? ¿Qué idioma hablan sus hijos y por qué? Estas y otras muchas temáticas son tan solo un aperitivo de que lo que pasa en Cama time, un show que ha sido acogido con los brazos abiertos por el público por su manera tan amena y juguetona de abordar asuntos tan importantes de la vida. ¡Imperdible!

