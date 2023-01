Famoso deportista y campeón olímpico aparece muerto en su coche con un tiro Jorge Ballesteros, campeón del mundo de tiro, muere a los 39 años de un disparo en la cabeza. "Uno de los más queridos y admirados" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo del deporte ha sufrido una dura pérdida en las últimas horas. Uno de sus campeones mundiales, Jorge Ballesteros fallecía. El número uno y campeón olímpico de tiro moría a los 39 años de la manera más trágica. Según informaron las autoridades españolas, el deportista aparecía sin vida y con un disparo en la cabeza dentro de su coche. Aunque la ambulancia llegó a tiempo para rescatarle todavía con vida, su estado era muy grave y perdía la vida 24 horas después en el hospital La Paz, de Madrid, dejando mujer y dos hijos. Con una carrera impecable y llena de récords, además de considerado como uno de los mejores tiradores, el suceso ha causado una gran conmoción por lo inesperado y triste. Jorge Ballesteros Jorge Ballesteros | Credit: IG/Jorge Ballesteros Compañeros y colegas de profesión, incluida la Federación Española de Tiro Olímpico, han reaccionado de inmediato a la dolorosa noticia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Era un ser humano excepcional, un caballero en el deporte y en la vida que nos ganaba a todos los que le tratábamos con su encanto personal, amabilidad y permanente sonrisa, reflejo de su bondad y generosidad... un deportista grandioso, de otro planeta; competitivo al máximo, pero con un sentido de la deportividad y una humildad de las que ya no quedan", expresó Miguel Francés, presidente de la Federación. Aunque todo apunta a que podría haber sido un suicidio, la investigación sigue su curso hasta poder confirmarlo por completo.

