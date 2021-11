Jorge Aravena y Verónica Montes cara a cara tras su salida de 'La Casa de los Famosos' El actor peruano enfrentó a su compatriota por las declaraciones negativas que hizo en su contra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los escándalos y traiciones que protagonizó la actriz y modelo peruana Verónica Montes la llevaron a ser la expulsada más reciente del reality "La Casa de los Famosos" [Telemundo], y este domingo al regresar a la realidad, fue sorprendida por una de sus aparentes víctimas. Durante la edición de despedida, la artista fue encarada por uno de sus pretendientes, que la cuestionó por sus contradictoras declaraciones sobre su supuesta relación. El actor Jorge Aravena, quien se convirtió en el quinto eliminado del reality, le reprochó la falta de honestidad sobre su amorío al inicio del show. "¿Sabes cuándo empecé a dudar de ti? Cuando subiste a la suite con Celia [Lora], ¿te acuerdas? Y bajaste y me dijiste en la cama, 'me escapé, le dije que venía por unas cremas'. ¿Porqué no dijiste 'voy a ver a Jorge'? Desde ahí ya me entró una duda de ¿qué está pasando?", expresó el actor, según la cadena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Montes se defendió a capa y espada y le aseguró que su intención no era ocultar su relación. "No fue ocultar, yo creo que fue más que todo, como diciéndotelo tierno, 'me escapé para darte un beso', no fue de esa manera", dijo. Sin embargo, Aravena se mostró dudoso de sus declaraciones, ya que durante la transmisión recordó el inicio de su relación y cómo la actriz le afirmó que no tenía ninguna otra relación amorosa, declaración que cambió días después. "Después de un par de semanas, más o menos, me dice que sí estaba empezando a salir con alguien, pero no es nada importante, que no le dio tiempo de terminar la relación. Resulta que salgo y me entero que es otra cosa", dijo el actor. De acuerdo a la actriz, ella no pretendía jugar con el corazón de Aravena y aceptó que sí se sintió atraída por su colega. "Desde el principio había una química muy grande… Era totalmente verdad", aseguró. Sin embargo, esto no fue suficiente para convencer al actor, quien también aprovechó para aclarar que no tiene ningún problema con el alcohol, como lo expresó Montes, a quien recriminó por seguir hablando negativamente de él. Montes, se disculpó con Aravena y envió un mensaje a los participantes que hasta ahora han corrido la suerte de permanecer en la casa. "Sigan luchando que viene la mejor parte", dijo a través de la pantalla.

