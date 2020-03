Todo en la vida son ciclos, etapas que inician y terminan y la Jorge Aravena en México llegó a su fin. El actor de origen peruano, que llevaba varios años residiendo en la Ciudad de México donde formó parte de exitosas telenovelas de Televisa como Porque el amor manda, Un camino hacia el destino y, más recientemente, El vuelo de la Victoria, ha decidido mudarse de país.

Tras casi tres años sin aparecer en los melodramas mexicanos, el intérprete de 50 años está comenzando una nueva vida lejos del país que lo acogió durante la última década luego de que en 2019 denunciara públicamente que alguien con mucho poder lo tenía vetado de la televisión.

“Después de pensarlo mucho, tomé la decisión de mudarme de México, un país al que siempre llevaré en mi corazón y recuerdos por muchas vivencias gratas y por su gente (con algunas excepciones en esto último, como las hay en todas partes) pero en general satisfecho y agradecido de las personas que siempre me apoyaron y creyeron en mí, principalmente, (sin lugar a duda) al público mexicano que desde mi llegada me hicieron sentir en casa, al punto de yo mismo no sentirme extranjero aquí”, compartió Aravena a través de sus redes.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

El actor, que grabó su primera telenovela en México en 2008 de la mano de la productora Lucero Suárez tras triunfar en Venevisión, siente que su ciclo en México ya se cerró.

“Como todo tiene su ciclo, siento que este ya se cerró y simplemente se abrirá uno nuevo, es parte de la vida, ahí no hay mucho que yo pueda, o que podamos hacer, no hay nada más difícil que nadar contra la corriente (y más para mí que casi ni sé nadar ja ja ja) así que, gracias, gracias, gracias. Nos seguimos viendo en el camino. Y mejor no sigo porque me pongo muy sentimental y hasta puedo llegar a ser cursi ja ja ja no me cuesta mucho”, expresó Aravena a través de Instagram.

El galán de telenovelas eligió como su nuevo lugar de residencia Los Ángeles, una ciudad en la que espera encontrar nuevas oportunidades profesionales.

“Algunos acertaron a dónde me iba de viaje. Por aquí ando en Los Ángeles dando una vuelta. Ya les iré contando qué va a ser de mi vida o qué quiero hacer de ella y/o con ella”, compartió Jorge recientemente.

¡Mucha suerte!