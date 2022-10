Jorge Aravena se somete a cirugía y comparte su experiencia: "Fue muy duro" El actor venezolano entró en quirófano en estos días para hacerse una operación de la que ha salido todo perfecto, pero en la que también reconoce que hubo nervios y dolor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya está en casa, recuperado. Pero Jorge Aravena confiesa haber pasado algo de nervios tras pasar por quirófano. Desde sus redes, siempre cómplice con sus más de medio millón de seguidores en Instagram, dio a conocer el proceso casi minuto a minuto. "No les puedo negar que estoy algo nervioso, estoy entrando en este momento a operarme", escribió poco antes de ponerse en manos del doctor. El actor venezolano estuvo acompañado en todo momento por su hermana Ana, quien ha sido su mayor apoyo y mejor enfermera. Afortunadamente, a pesar de los riesgos de cualquier operación, todo salió bien. Jorge Aravena Jorge Aravena | Credit: Mezcalent El protagonista de Secreto de amor y participante de la primera edición de La casa de los famosos, se sometió a una cirugía de láser en los ojos. Tras su paso por quirófano, Jorge compartió algo que le pasó y que le tuvo preocupado unas horas. "Quiero contarles mi experiencia por si alguien se lo quiere hacer, la verdad ayer después de la operación fue algo muy duro, pero eso es depende de la persona, hay algunas que son más tolerantes al dolor, (creo que no entro en ese lote)", informó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una vez en casa, el dolor que sintió fue tal, que pidió a su hermana que le llevara de nuevo a la clínica por si estaba sucediendo algo. "Me tuvo que regresar a la clínica estando yo muy desesperado del dolor, ahí me atendieron nuevamente y me lo calmaron, al punto que desde ayer en la tarde ya pude quedarme dormido", aclaró. Jorge afirmó sentirse mucho mejor, recuperado "y con una gran sonrisa". Prometió hacer un en vivo en breve para contar con detalle qué fue lo que se hizo por si alguien está en ese proceso.

