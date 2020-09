Jorge Aravena denuncia una amenaza que recibió y se defiende El actor de raíces peruanas y venezolanas preocupó a muchos fanáticos al revelar una amenaza que recibió. Esta fue su reacción cuando una mujer desconocida lo insultó. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jorge Aravena compartió un mensaje en Instagram que ha preocupado a muchos de sus fanáticos. El actor de raíces peruanas y venezolanas publicó una entrada en la que muestra un ofensivo correo que recibió de una desconocida. "Ya te puedes esconder donde quieras hijo de tu madre. La policía tiene varias denuncias. Gente como tú miserable solo merecéis la cárcel por amenazar a personas que no tienen nada que ver con un payaso como tú", le escribió esta mujer, que el actor asegura no conocer. "Disculpa, ¿quién eres y por qué razón me dices esas cosas?", le respondió Aravena. La estrella de telenovelas como La revancha y Secreto de amor le aseguró a esta mujer que se trataba de una confusión y que él no había hecho nada para enojarla. "Les comparto este correo que acabo de leer. Me imagino que esta persona es una de las muchas que han sido estafadas por los que roban y mal usan mis imágenes. Ahora bien, yo no tengo la culpa de nada de lo que le suceda a nadie por haber caído en una trampa", afirmó. Al parecer el actor se refiere a hombres que usan fotos suyas para enamorar a mujeres por internet adueñándose de la imagen del galán. "Creo que deberían estar seguras de lo que hacen y no dejarse llevar por alguien que les escriba algo bonito. A estas alturas de la tecnología, me cuesta mucho entender que por lo menos no pidan una videollamada antes de tener algún tipo de relación con alguien", añadió Aravena. "Creo totalmente que los propios culpables de que les pase algo así son ellas mismas (las víctimas). Si van a estar de calenturientas en las redes sociales, lo menos que podrían hacer es asegurarse de que sí es la persona con la que se están comunicando y después de eso ya hagan lo que quieran. Se me hace injusto tener que recibir este tipo de correos sin tener ninguna culpa". Image zoom (Pablo Salazar/Clasos.com/LatinContent via Getty Images). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aravena avisó a sus seguidores que tengan cuidado al comunicarse con desconocidos en internet. "A ver si los señores de Instagram y las autoridades leen esto que vengo denunciando desde hace más de un año y hacen algo al respecto, porque al parecer no les importa para nada", concluyó el actor sobre estos caballeros que supuestamente se hacen pasar por él y usan sus fotos en el ciberespacio. "Les repito, no caigan en esa trampa, si van a hacer algo por este medio, pidan una videollamada y estén seguras de que es la persona", enfatizó. "Si esa persona se niega, esta más que claro que algo extraño está pasando. Es solo de sentido común, no hay que hacer un curso para eso".

Close Share options

Close View image Jorge Aravena denuncia una amenaza que recibió y se defiende

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.