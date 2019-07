Jordyn Woods rompió el silencio y reveló detalles de su traición a Khloé Kardashian Jordyn Woods confesó lo que verdaderamente pasó cuando besó a Tristan Thompson, la expareja y padre del bebé de Khloé Kardashian. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message No hay duda de que uno de los escándalos en el mundo del entretenimiento que más ha acaparado titulares durante los últimos meses ha sido la infidelidad de Tristan Thompson a Khloé Kardashian. Justo días antes de que los dos celebraran el primer cumpleaños de su hija True, una tormenta se desató al darse a conocer que el afamado jugador de baloncesto había sido visto besándose con una de las amigas más cercanas del clan Kardashian: Jordyn Woods. Lo ocurrido se convirtió en la puntada final para que la estrella de la serie Keeping Up with the Kardashians decidiera terminar con Thompson, a quien ya le había perdonado otro escándalo por sus infidelidades en el 2018. Meses después de que este suceso sacudiera a la familia Kardashian, Woods rompió el silencio y en entrevista con la versión británica de la revista Cosmopolitan contó detalles de lo que ocurrió en aquella infame noche. “No sabía cómo sentirme. Me preguntaba, ‘¿qué fue lo que pasó?’. Le dije (a Tristan), ‘tengo que irme’. Me fui de inmediato. Entré a mi carro. Estaba en shock”, confesó la estrella de las redes sobre lo que pasó luego de que ella y la pareja de Khloé se besaron. “No sabía qué era lo que debía hacer en ese momento”, añadió. “¿Hubiera querido que esto sucediera? Jamás … Nunca quise que alguien saliera herido. Odio ser la razón del dolor de otra persona”, añadió en su conversación con la reconocida revista inglesa. Image zoom Khloe Kardashian, Tristan Thompson y Jordyn Woods. Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también modelo fue honesta y aseguró que fue muy difícil para ella ver la ola de críticas, comentarios negativos y hasta amenazas que recibió luego del escándalo desatado por su desliz con Thompson. “Cuando veía todas estas cosas que estaba diciendo la gente se convirtieron como en un cáncer para mí”, aseguró. Advertisement EDIT POST

