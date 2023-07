Jordi Martín, reportero de El gordo y la flaca, operado de urgencia: "Me detectaron un carcinoma" El fotógrafo de las grandes exclusivas de Shakira ha contado a sus seguidores lo que ha pasado y cómo se encuentra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su cámara trabaja incansablemente para conseguir las mejores exclusivas. Y así mismo ha sido. Jordi Martin es el fotógrafo que más primicias mundiales ha compartido sobre Shakira desde su separación con Gerard Piqué, con quien ha tenido sus más y sus menos. Siempre lleva la última hora de los famosos a El gordo y la flaca, programa en el que colabora desde hace más un año y donde contagia a todos con su gran sentido del humor. Aunque su labor es aportar noticias sobre los demás, este viernes, el fotógrafo dio a conocer una muy personal a través de sus redes. Jordi Martín Jordi Martín comparte que se ha quitado un carcinoma | Credit: IG/Jordi Martín "Hace unos días me detectaron un carcinoma", escribió en sus historias de Instagram. "Impacta cuando te dicen que tienes un tumor maligno". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de la impactante noticia recibida, Jordi contó que el tumor fue retirado al encontrarse en una etapa prematura. "Por suerte se detectó rápido", añadió. Jordi Martín Jordi Martín | Credit: IG/Jordi Martín Jordi Martín Jordi Martín | Credit: IG/Jordi Martín El también comunicador español fue intervenido de "urgencia" en su país, donde los médicos ya le "extirparon" el carcinoma. Ahora toca descansar y recuperarse. "En unos días estaré dando guerra de nuevo", dijo a sus seguidores. ¡Pronta recuperación, Jordi!

