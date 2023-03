Actor de Ant-Man detenido por supuestamente estrangular a su pareja Jonathan Majors fue arrestado luego de ser acusado de violencia doméstica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este sábado 25 de marzo de 2023, se dio a conocer que Jonathan Majors había sido arrestado en Manhattan, Estados Unidos, luego de que una mujer llamara a los servicios de emergencia para denunciar que estaba siendo víctima de violencia doméstica por parte del actor. "Una investigación preliminar determinó que un hombre de 33 años estaba involucrado en una disputa doméstica con una mujer de 30 años. La víctima informó a la policía que fue agredida. Los oficiales pusieron bajo custodia al hombre de 33 años sin incidentes", mencionó la policía local en un comunicado que fue difundido por la agencia AFP y otros medios de comunicación. "La víctima sufrió heridas leves en la cabeza y el cuello y fue trasladada a un hospital del área en condición estable". Priya Chaudhry, abogada de Majors, mencionó que el famoso es inocente e incluso "es probadamente víctima de un altercado con una mujer que conoce", aunque no ha quedado claro cuál es la relación con el acusado; lo cual, daría un giro a su situación legal. De hecho, el intérprete de Kang the Conqueror en las películas Ant-Man y Avengers ya se encuentra en libertad. Jonathan Majors Jonathan Majors | Credit: Robert Smith/Patrick McMullan via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No ha hecho nada malo", advirtió su publirrelacionista al medio estadounidense The Hollywood Reporter. "Esperamos limpiar su nombre y aclarar esto". Hasta el momento, Jonathan Majors, quien también ha participado en películas como Creed III, Devotion, Da 5 Bloods y The last black man in San Francisco, aún no se ha pronunciado sobre este hecho; se desconoce si lo hará. Mientras tanto, sus abogados ya están trabajando para arreglar su situación jurídica.

