Jonathan Islas vuelve al ataque y arremete de nuevo contra su ex Fabiola Campomanes Después de pedir perdón públicamente, el actor vuelve a la carga contra la actriz a la que no deja en buen lugar con sus palabras. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando parecía que la tormenta ya había pasado y que se había instaurado la calma, Jonathan Islas vuelve a aparecer y no precisamente en los mejores términos. Tras pedir disculpas públicamente a Fabiola Campomanes en un video por su comportamiento, el actor ha dado un paso atrás y ha vuelto a arremeter contra su ex. En un mensaje a través de sus redes Jonathan ha defendido su dignidad y ha invitado a todos los hombres maltratados que no se queden callados. "Muy fácil juzgar cuando una adicta me bajó la moral y me hizo sentir mal. Amigos hombres, no se dejen, valemos mucho, no porque sean más famosas o exitosas dejen su moral bajo", expresó en sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La historia se remonta a la semana pasada cuando tras una discusión, Jonathan publicó una grabación de su boca golpeada donde acusaba a la actriz de haberle pegado. A éste le siguieron videos de Fabiola y de su hija Sofía dando su versión de los hechos que nada tenía que ver con la del actor. Así llegamos al arrepentimiento de Jonathan que en otro mensaje se disculpó con ambas y admitió su error de hacerlo público. Lo próximo ha sido el anuncio de Fabiola de un retiro temporal de las redes y del ojo público para asimilar todo lo ocurrido. Cuando creíamos que la historia ya tenía su punto y final, resulta que todavía es un punto y seguido. Jonathan pidió perdón por sus formas pero no está dispuesto a acallar lo que él considera un maltrato en toda regla. El silencio ha sido la respuesta de Fabiola que ha se ha comprometido a no volver a dar más explicaciones sobre este triste episodio. Advertisement

