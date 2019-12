Jonathan Islas reacciona a las acusaciones de maltrato de su expareja Fabiola Campomanes El actor se ha pronunciado después de que se hiciera público un video de su ex asegurando que ella tan solo se defendió de la agresión que recibió. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de un tiempo retirada de todo y sin mediar palabra de lo que pasó, Fabiola Campomanes por fin ha roto el silencio en su canal de Youtube sobre lo que pasó con Jonathan Islas. La actriz confirmó que si hubo agresión física de su parte hacia su novio entonces fue porque ella fue agredida antes. El actor ha reaccionado a esa revelación de una forma bastante inesperada. Lejos de alterarse y lanzarle un mensaje negativo o enfadado, ha preferido elegir un escrito donde habla del perdón y la paz de espíritu. “Amor y paz”, ha añadido junto a un escrito que ha publicado en Instagram poco después de la entrevista que Fabiola colgara en su canal. “Para aprender el valor de perdonar -de perdonar a todo el mundo incluso a nosotros mismos- debemos transformar nuestro sistema de creencias”, comienza su mensaje. “Podemos cultivar nuevas creencias en nuestro corazón que nos permitan valorar el liberarnos de la autocondena, así como liberarnos de condenar a otros y rendirnos al amor”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un mensaje donde de alguna manera realza el perdón, hacia uno y los demás, invita al cambio y promueve el amor. Unas palabras conciliadoras frente al malestar y la culpabilidad que Fabiola aceptó sentir después de lo ocurrido. La actriz reconoció que eso es lo que puede llegar a pasar cuando las relaciones son dependientes y excesivamente pasionales rozando lo tóxico. Ambos han iniciado sus vidas por separado e intentan, cada uno a su forma, reconciliarse consigo mismos por lo sucedido y ponerle solución para evitar que se repita. Advertisement

Close Share options

Close View image Jonathan Islas reacciona a las acusaciones de maltrato de su expareja Fabiola Campomanes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.