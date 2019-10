Arrepentido, Jonathan Islas pide disculpas a Fabiola Campomanes y a su hija en un nuevo video El actor mexicano ha compartido un nuevo video donde arrepentido y devastado ha pedido disculpas a su exnovia a quien acusó de maltrato físico en una anterior grabación. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Jonathan Islas ha dado un paso atrás y ha compartido un video profundamente arrepentido por su comportamiento con Fabiola Campomanes. El actor pedía perdón a su expareja por haberla acusado de malos tratos y haber sacado los trapos sucios fuera de casa en una demoledora grabación donde la dejaba por los suelos. La también empresaria, poco dada a airear su vida privada, decidió reaccionar a este demoledor video. Fabiola se defendió de las fuertes acusaciones y se emocionó al no entender nada de lo que había pasado. Su hija Sofía, quien presenció lo sucedido, también dio su versión de los hechos en otra grabación en Instagram. Ahora es Jonathan quien más reflexivo y con las cosas más en frío ha decidido cerrar este feo capítulo y disculparse con la que asegura ha sido una de las mujeres más especiales en su vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este video que estoy haciendo es para pedirle una disculpa a Fabiola Campomanes y Sofía Campomanes, de verdad me siento muy mal por lo que pasó, sé que no tuve que haber actuado de esa manera. Sé que fui irresponsable de haber subido ese video a las redes y de haberme expresado mal de Fabiola Campomanes, quien era mi pareja", comienza esta grabación que dura tres minutos. Devastado y con una profunda tristeza, el actor no puede más que disculparse por todo lo sucedido. Una reacción que ha sido muy bien recibida por sus seguidores que agradecen su actitud pero que siguen preguntándose por qué tenía esa herida en la boca. Jonathan ha preferido pasar página, tomar el camino de la privacidad y no echar más leña al fuego. Lo que pasó queda entre ellos y pone así punto final a este feo episodio. Advertisement

