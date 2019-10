Actor de la serie Celia acusa a Fabiola Campomanes de darle una brutal paliza estando "drogada" People en Español contactó al agente de Campomanes y hasta el momento no han dado declaración alguna. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz Fabiola Campomanes está siendo acusada de agresión por parte de el actor Jonathan Islas. El intérprete, que actuó en series como Celia, y ¿Quién es quién? alega que Campomanes lo agredió mientras se encontraba bajo la influencia del alcohol y las drogas. "A toda la gente que no denuncia, ayer la señorita Fabiola Campomanes por drogada y borracha me empezó a pegar y me rompió toda la boca", publicó a través de sus historias en Instagram. "Ya viene la policía para hacer la denuncia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN People en Español contactó al agente de Campomanes y hasta el momento no han dado declaración alguna. "Como oficina no tenemos absolutamente nada que declarar. Es un tema totalmente personal que tendrán resolver ellos". Image zoom Victor Chavez/Getty Images "Como pueden ver, estoy lleno de sangre, estaba yo durmiendo con ella, se levantó y me empezó a pegar. Tengo sangre en la boca, en los labios, en los brazos", continúa el actor de La fan (Telemundo). "Esto es una cosa muy complicada, a veces piensan que los hombres le pegan a las mujeres". Notablemente golpeado, Islas mostró sus heridas en el labio en una serie de videos. Los videoclips han sido borrados de la cuenta del actor, sin embargo, el programa Despierta América (Univision) los publicó en línea. Islas asegura que la actriz de El juego de las llaves (Pantaya) "tiene drogas en su casa". Image zoom Mezcalent "Estoy en su casa levantando un reporte porque la señorita me metió tres [golpes] en el hocico por drogadicta". People en Español contactó a los representantes de ambos actores por comentario. Advertisement

Close Share options

Close View image Actor de la serie Celia acusa a Fabiola Campomanes de darle una brutal paliza estando "drogada"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.