¡Famoso reguetonero graba empleado de Burger King fumando droga y lo comparte! Esto es lo que sucedió cuando el boricua Jon Z ofreció marihuana al personal que le atendió en el drive-through de la hamburguesería, creando tremenda polémica en redes. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sucedió en la ventana del drive-through de un establecimiento de la famosa cadena internacional de hamburguesas Burger King. El joven reguetonero y rapero Jonathan Resto Quiñones, conocido por sus fans como Jon Z le ofreció al muchacho que lo atendía con su orden una calada de su cigarro de marihuana, mientras lo grababan en video. El empleado de Burger King aceptó la droga y fumó rápidamente, feliz y agradecido, mientras todos en el auto del famoso boricua se reían. Pese al problema que podría suponerle después al empleado, el intérprete de Si me gano un Grammy, no dudó en subir el clip a sus redes y compartirlo con sus más de cinco millones de seguidores, acompañado de una oración que decía: "No lo boten del trabajo, por favor", y añadió el hashtag "free Juana", marihuana gratis. El programa de Raúl Molina y Lili Estefan, El gordo y la flaca, lo compartió desde sus propias redes y la polémica no se hizo esperar. Por un lado, los usuarios destacaron la falta de higiene durante la pandemia del coronavirus, ya que reguetonero y empleado se llevan a la boca el mismo cigarro con un breve intervalo de segundos: "positivo para el coronavirus", "la estupidez en todo su esplendor", fueron algunos comentarios al respecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otro lado, hicieron notar la falta de respeto al joven que le atendió en la ventana puesto que, al compartirlo en redes, lo más probable es que ahora pierda su trabajo: "Si no quería que lo echaran del trabajo… ¿Por qué no le tapó la cara?", comentaba un internauta. "Increíble que esta clase de gente y de noticias sean los que 'influyen' en la humanidad actual", comentó alguien más, mientras que algunos pedían que se reportara la cuenta del reguetonero para no dar tan mal ejemplo a la juventud. ¡La polémica está servida!

