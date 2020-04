Así es el interior de la casa donde vivió Bon Jovi – ahora a la venta por $20 millones By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Photo © 2020: Christie's via The Grosby Group El rockero Jon Bon Jovi está vendiendo su mansión en Nueva Jersey por $20 millones. ¡Mira las fotos! Empezar galería En venta Image zoom Photo © 2020: Christie's via The Grosby Group La mansión inspirada en un castillo francés se encuentra a una hora de la ciudad de Nueva York, a orillas del río Navesink. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement La entrada Image zoom Photo © 2020: Christie's via The Grosby Group La casa principal cuenta con seis dormitorios y siete baños. 2 de 10 Applications Ver Todo La cocina Image zoom Photo © 2020: Christie's via The Grosby Group La cocina de madera es espaciosa y bella. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement El comedor Image zoom Photo © 2020: Christie's via The Grosby Group Puede disfrutar de una comida con vistas al agua. 4 de 10 Applications Ver Todo El bar Image zoom Photo © 2020: Christie's via The Grosby Group No es necesario salir cuando tienes tu propio bar en casa. 5 de 10 Applications Ver Todo La sala Image zoom Photo © 2020: Christie's via The Grosby Group La sala perfecta para que todos se reúnan. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Mantente caliente Image zoom Photo © 2020: Christie's via The Grosby Group Una chimenea perfecta para calentarse en invierno. 7 de 10 Applications Ver Todo La piscina Image zoom Photo © 2020: Christie's via The Grosby Group El área junto a la piscina es lo suficientemente grande como para organizar una buena fiesta. 8 de 10 Applications Ver Todo Al aire libre Image zoom Photo © 2020: Christie's via The Grosby Group La propiedad tiene una vista espectacular. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Muelle privado Image zoom Photo © 2020: Christie's via The Grosby Group La casa incluso viene con un muelle para tener tu propio bote. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Así es el interior de la casa donde vivió Bon Jovi – ahora a la venta por $20 millones

