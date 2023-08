Jomari Goyso revela que se quitó el apellido de su padre El conductor y empresario español hizo la confesión este lunes en la mesa de debate de Sin Rollo en Despierta América (Univision), donde reveló el motivo que lo llevó a tomar esta decisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Ni Osorio ni Marcos! A su salida de La casa de los famosos México, Emilio, el hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio, reveló en una reciente entrevista con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda que ya no usará ninguno de sus dos apellidos, sino el apodo que recibió a raíz de su reciente participación en el exitoso reality show de TelevisaUnivision, 'El Halcón'. "Mi papá y yo tomamos una decisión juntos y también lo platiqué con mi familia y así y justo 'El Halcón' ya lo voy a meter de ahora en adelante y ya voy a quitar el Osorio y el Marcos", reveló el joven actor y cantante mexicano de 20 años, quien ha participado en exitosas telenovelas como Mi corazón es tuyo y Mi marido tiene familia. Emilio Osorio Emilio, hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio | Credit: Mezcalent El asunto se convirtió este lunes en tema de conversación en la mesa de debate de Sin rollo (Univision) que moderaba el conductor y empresario español Jomari Goyso. "Para mí el tema del apellido sí es algo muy especial, o sea yo no me quito 'El Banda'. Perdón mi amor pero 'Ponce' que lo tengan mis hijos cuando los tenga, pero yo siento que es el orgullo de mi familia…", comentó tajante la presentadora mexicana Karina Banda, quien acudió al espacio mañanero para promocionar el estreno este lunes por UniMas del reality show Hotel VIP, que conduce junto a Roberto Palazuelos. Karina Banda Karina Banda, conductora de Hotel VIP | Credit: Mezcalent Siempre sincero, Jomari confesó a sus compañeros que él se quitó en su día el apellido de su padre. "Yo me quité el apellido de mi padre", reveló el experto en moda y belleza de Univision. Jomari Goyso Jomari Goyso, conductor de Univision | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No por nada, por una cosa legal para Estados Unidos", explicó Jomari, quien también compartió la reacción que tuvo su padre al enterarse de lo que había hecho. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent "Mi padre se ofendió muchísimo porque pensaba que era más deshonra para la familia", contó el talento de Univision, quien supera los 2 millones de seguidores en Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jomari Goyso revela que se quitó el apellido de su padre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.