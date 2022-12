Jomari Goyso preocupa a sus seguidores con video desde el hospital Jomari Goyso compartió en Instagram un video ingresado en el hospital. Los planes de fin de año han cambiado para el presentador tras sufrir una inesperada crisis de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso tuvo una inesperada crisis de salud a fin de año. El copresentador de Despierta América (Univision) publicó en Instagram un video en el hospital que preocupó a sus seguidores en esta red social. "Uno planea y Dios decide. ¡Ya pasó lo difícil! Tranquilos, estaré bien", escribió el estilista español junto a una imagen ingresado. Desde una camilla médica con el pie enyesado, Goyso se mostró de buen humor a pesar del aparente accidente que sufrió. Recién había comentado ilusionado que uno de sus planes para el 2023 es estrenar su nueva casa. "¡Todo está bien! Les deseo el mejor fin de año del mundo. ¡En familia! Yo lo haré también", aseguró, usando el hashtag "fe". Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Instagram/@jomarigoyso SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Univision había anunciado que Goyso copresentaría su especial de Fin de Año junto a Lili Estefan y Alejandra Espinoza, pero ante este percance de salud no se sabe si será parte de la celebración. Jomari aún no ha respondido a mensajes de People en Español. Le deseamos una muy pronta recuperación. Jomari Goyso Credit: Mezcalent Colegas y amigos de Goyso lo han llenado de amorosos mensajes de apoyo en Instagram. "No sé que te pasó pero deseo que te recuperes cuanto antes, un fuerte abrazo", comentó Toni Costa. "¿Qué?, estoy que me voy a cuidarte", comentó Carolina Sandoval. "Dios mío yo sé lo que es eso, ahora mucha paciencia y a recuperarte, te quiero", le escribió Lili Estefan. ¿Y qué fue? Mi amor ¿qué te pasó? ¡Dios te cuide mucho! ¡Recupérate!", le escribió Charytín.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jomari Goyso preocupa a sus seguidores con video desde el hospital

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.