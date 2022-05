Jomari Goyso: "[Dicen] que soy la viagra de Univision" El presentador español Jomari Goyso ha formado parte de la mayoría de los programas de entretenimiento de la cadena Univision. Asegura que le llaman la "viagra" de Univision porque levanta los ratings. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El presentador Jomari Goyso se ha consolidado en la programación de Univisión como una de las caras más conocidas de la cadena, en la que pasado por múltiples programas como, entre otros, Primer impacto, El gordo y la flaca, Sal y pimienta y Nuestra Belleza Latina. Ahora, en la nueva era del conglomerado TelevisaUnivision, el estilista y experto de belleza continúa ganándose corazón de los televidentes como parte del equipo de Despierta América. "Mucha gente me dice, me escribe que '¡Oh, wow! Jomari a ti te han sacado de todos los shows', porque he estado en muchos shows de Univision", declaró a MezcalTV. "A mí nunca me han echado de ningún show, nunca me han echado de ningún show. Siempre mis jefes me han movido a otros shows. Yo asumo y en mi egocentrismo, sé que es porque de alguna forma me necesitan en otro show, que es el que quieren fomentar o promocionar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jomari Goyso Univision's Premio Lo Nuestro 2022 - Arrivals Jomari Goyso | Credit: Photo by Aaron Davidson/WireImage Ahora como parte de la plataforma Vix de la cadena, el presentador suma nueve shows a su lista. Pero lejos de enfadarse, regala palmaditas a su ego y bromea el nuevo nombre que debería adoptar la cadena con sede en Miami. "[Y ahora] Vix, que estamos en 'Lo más Vixto' y 'Sin rollo extra', yo creo que se debería llamar Jomarivision, honestamente", bromeó. "[Dicen] que soy la viagra de Univision, donde me ponen lo levanto…..el rating".

