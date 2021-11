Jomari Goyso termina en el hospital en el fin de semana de Acción de Gracias El experto en moda y belleza compartió la noticia desde el centro médico con todos sus seguidores. "Siempre en manos de Dios y con fe". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como se diría en su país, Jomari Goyso es siempre la alegría de la huerta. Tenerle cerca es sinónimo de humor y risas aseguradas. Por eso su ramillete de amigos en Estados Unidos es inmenso. Una familia lejos de la suya en España que le ha acogido con los brazos abiertos. De ahí que su anuncio en redes sociales sobre su ingreso hospitalario haya causado gran preocupación en quienes le quieren y siguen. Este sábado, el experto en moda y belleza compartía una foto desde la camilla de un centro médico informando de algunos detalles. "¡Siempre en manos de Dios y con fe de que él me lleva hacia los caminos correctos! Hoy me encamino a cerrar un ciclo que comenzó hace años por decisiones ignorantes y, sobre todo, inmaduras mías, es tiempo de pasar página y continuar, es algo que tenía planeado desde hace 2 años pero la pandemia y la vida quiso que fuera hoy", escribió. Aunque el co-presentador de Sal y pimienta no dio más detalles al respecto, sí quiso dejar claro que no había razón para preocuparse. "¡Estoy en las mejores manos y agradecido de las lecciones aprendidas!", añadió tranquilo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El anuncio tuvo una reacción inmediata de anónimos y conocidos quienes quisieron transmitirle todo su amor y ánimo en estos momentos. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: UNIVISION "Dios te acompañe", le expresó su compañera Lourdes Stephen. "Acá estoy para cocinarte y atenderte si necesitas", le ofreció Carolina Sandoval. "Orando y decretando", añadió Bárbara Bermudo. Y así, una larga lista de amigos y seguidores. Un cariño que se ha ganado él solito con su trabajo, su pasión en todo lo que hace y su cercanía. ¡Toda la energía positiva y el amor para ti en estos momentos, compañero!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jomari Goyso termina en el hospital en el fin de semana de Acción de Gracias

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.