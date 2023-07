Jomari Goyso se atraganta en vivo en Despierta América Este martes, mientras participaba junto con sus compañeros en una divertida competencia, el conductor español se atragantó y tuvo que abandonar repentinamente el set en plena transmisión en vivo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent; Despierta América Desde hace unos meses para acá, la presencia de Jomari Goyso en Despierta América es cada vez más frecuente. El experto en moda y belleza se ha convertido en un miembro más del equipo de conductores del exitoso programa matutino de Univision que produce Luz María Doria. Tras unas merecidas vacaciones en un lugar paradisiaco de República Dominicana, el también empresario se reincorporó esta semana a su puesto de trabajo en el espacio mañanero que conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Francisca, Raúl González y compañía. Este martes, mientras participaba junto con sus compañeros en una divertida competencia con motivo de la celebración del 4 de julio, Jomari sufrió un pequeño contratiempo en vivo. Jomari Goyso Credit: Despierta América El conductor, quien cuenta con 2 millones y medio de seguidores en la red social Instagram, se atragantó mientras trataba de comerse a toda velocidad una sandía sin usar las manos. Jomari Goyso Credit: Despierta América Jomari Goyso Credit: Despierta América Jomari Goyso Credit: Despierta América Tras lo ocurrido, el presentador se vio en la necesidad de abandonar repentinamente el set en plena transmisión en vivo, lo que generó gran preocupación entre sus compañeros. Jomari Goyso Credit: Despierta América SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, todo quedó en un susto y Jomari pudo regresar al set. Jomari Goyso Credit: Despierta América "No hagan esto en casa", advirtió el conductor aún con el susto en el cuerpo. Mira el video (a partir del minuto 3) Despierta América se transmite de lunes a viernes a las 7 a. m., hora del Este, por Univision.

