¡Jomari Goyso roza el cielo con su nuevo éxito profesional! Entusiasmado con su nuevo logro, el español dio a conocer el récord que había batido y la gran satisfacción que sentía. "Gracias por apreciar mi profesión". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo ha vuelto a hacer. Jomari Goyso ha batido un nuevo récord profesional sorprendiéndose a sí mismo. Profundamente emocionado y, sobre todo, agradecido, el español compartió su más reciente logro. Aunque su trabajo en televisión, concretamente en las mañanas de Despierta América y coberturas de eventos importantes, sigue siendo uno de sus grandes proyectos, hay otro aspecto de su vida que le ha convertido en un comunicador estrella: las redes sociales. A través de ellas se le ha podido conocer mucho más, al igual que a su familia, su estilo de vida y su mundo más real lejos de los focos. Pero también su trabajo. El sentido del humor del exitoso empresario siempre predomina en sus publicaciones, al igual que su profesionalidad. Y eso es lo que le ha valido alcanzar este nuevo logro en lo laboral que le tiene entusiasmado. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: IG/JG Ocurría con una de sus más recientes piezas informativas publicada en Facebook. Porque, aunque como él dice, a pesar de sus bromas y momentos cómicos en estas plataformas, han sabido valorar el intenso trabajo detrás de ese reportaje. Se trata de su visión más personal de Los Premios Juventud y de todo lo que pasó por su alfombra roja. La historia de Jomari fue una de las más vistas y con unos datos que superan lo que muchas televisiones soñarían en término de audiencias. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: IG/JG "¡¡Gracias a los más de 7 millones que vieron mi análisis de moda de Premios Juventud en Facebook!! Gracias por no solo poner LIKES a mis encueres y locuras, gracias por apreciar mi profesión de experto de moda y belleza", lee el mensaje que publicó en sus historias de Instagram con los datazos obtenidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jomari hizo un repaso minucioso de la moda masculina y femenina sin que se le escapara detalle. Un análisis de lo más personal donde la crítica es constructiva, sin caer en la burla ni el ataque. Una descripción a viva voz acompañada de las imágenes del momento que todos querían ver. Aunque sus crónicas suelen ser siempre de las más vistas y aplaudidas por la cantidad de información y datos curiosos que aporta, en esta ocasión, Jomari tocó el cielo y fue él quien se llevó los aplausos y las mejores críticas por el esfuerzo y trabajo bien hecho.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Jomari Goyso roza el cielo con su nuevo éxito profesional!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.