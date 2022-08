Jomari Goyso rompe a llorar por una razón de mucho peso: "Misión de Dios" Entre lágrimas, el presentador y experto en moda y belleza sacó su lado más humano y sensible para mostrar una realidad alejada de lo superficial y los focos televisivos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando tiene que hacer de reír con sus locuras, Jomari Goyso es el primero en darlo todo. Pero cuando hay que ponerse serios, también. En esta ocasión la situación lo requería. El conductor español mostró como nunca su lado más personal y sensible más allá de los reflectores para dar a conocer una realidad muy distinta a la que, por lo general, enseña. Lejos del glamour, las tendencias en moda y todos los lujos que rodean la vida de las celebridades, Jomari no pudo evitar romperse al ser testigo de una situación muy sensible a la vez que enriquecedora. Una emoción que le llevó a las lágrimas, pero no por pena, sino por todo lo maravilloso que los seres humanos pueden lograr cuando hay unión. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: IG/Jomari Goyso Bajo el leja de "Si Dios conmigo, quién contra mí", Jomari acudió a un barrio muy humilde para sorprender a una mujer y su hijo en situación de necesidad. Un momento que quedó grabado y que expuso con mucha sensibilidad, además de admiración hacia sus protagonistas. "¡Dios hoy nos trajo hasta la casa de Ramona! ¡Sé que vivimos en un mundo de mucha necesidad y injusticias! ¡Un mundo de privilegios y atrocidades! Dios nos ayude a hacer más bien y dejar el mal de lado", escribió el exitoso empresario. Jomari llevó abrazos, cariño, ayuda económica, alimentos y, sobre todo, esperanza a una familia que lo necesitaba. Y todo gracias, no solo a su ímpetu por ayudar, sino también a la unión de toda la familia LÍA, su empresa con cuyos productos triunfa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Pero como bien dice, el éxito no significaría nada si no se empleara también para ser solidario y aportar a los demás, aunque sea con un pequeño gesto. Algo sencillo para uno puede significar un mundo para otros. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: IG/JG "Cuando comencé LÍA by Jomarigoyso me prometí ayudar más cuando el negocio fuera creciendo. ¡GRACIAS a todos los clientes de la LÍA FAMILY por confiar en mí y apoyar mi empresa! ¡Gracias a ustedes hoy puedo ayudar a otros que están pasando momentos duros!", expresó. Entre lágrimas de emoción por el trabajo bien hecho, el comunicador invitó a todos a abrir su corazón y tener detalles con quienes más lo necesitan. "No se olviden que todos tenemos el don de ayudar".

