Jomari Goyso rompe a llorar en su cumpleaños por una razón de peso El conductor español ha cumplido 41 años inundado en felicitaciones de amor y cariño de toda su gente. Pero ha sido un momento y una persona concreta, y muy especial, la que le ha hecho derramar unas lagrimitas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Celebrar la vida y vivirla al máximo es, nunca mejor dicho, la máxima de Jomari Goyso, la alegría de la huerta de quienes lo conocen. El conductor español no ha permitido que ni sus baches ni caídas se apoderasen de ese sentido del humor con el que ameniza cada una de sus intervenciones, ya sean en sus redes sociales o en sus programas de televisión. Este martes, el experto en moda y belleza cumplía 41 años y lo hacía bajo una lluvia de felicitaciones, mensajes y buenos deseos de los suyos. Entre las publicaciones hacia su persona, cabe destacar una que él mismo se hizo en este día en el que comparte una reflexión muy personal de su camino, sus aprendizajes y eso que tanto ama aún con sus pesares: la vida. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent "Si yo fuera tu guía, Josemari, me montaría en el caballo de tus sueños para mostrarte tu destino en esta aventura que llamamos vida, te empujaría a los terrenos que te dan más miedo de frente...", empieza esta sentida dedicatoria que acompaña a unas imágenes del presentador montado en su amado caballo, Dorado, por los caminos de su querida tierra. En medio de este relato tan lleno de sentimiento llega un momento, mejor dicho, dos, en los que la voz de Jomari se rompe, y con toda la razón. "Ahí es donde sigues viendo a tu abuela parada gritándote en mitad de tus sueños, capitán", dice en una primera parte refiriéndose a su amada y recordada abuela, ángel y gran maestra de vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No te olvides lo que decía tu abuela, Rosalía, la sastra, 'ya salió el sol, mi capitán, porque pase lo que pase en las noches más oscuras, siempre llegará la luz del amanecer'", añadió con la voz entrecortada y notablemente emocionado al recordar a la mujer que le marcó. Mencionar a su abuela, las enseñanzas que le dejó y esa sabiduría única de la vida que solo tiene las yayas, hizo que se rompiera lo justo para recordar siempre el camino a seguir y lo importante de levantarse. Jomari quiso agradecer a toda su gente por un año que para él ha sido "fascinante" y que solo es el principio de todo lo bueno que siempre está por llegar. ¡Muchísimas felicidades!

