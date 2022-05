Jomari Goyso hace anuncio entre lágrimas: "Es hora de empacar otra vez y seguir mi destino" En un video lleno de sentimiento en el que no pudo evitar romper a llorar, el presentador español dio a conocer el nuevo paso que está a punto de dar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus redes sociales se han convertido en un canal cargado de jugoso contenido. El perfil de Jomari Goyso, especialmente en Instagram, es una fuente de información ilimitada donde tan pronto puedes saber cuáles son las últimas tendencias de moda hasta descubrir detalles desconocidos de personalidades como Francisca, Ana Bárbara o Jacky Bracamontes. Todas ellas tienen la suerte de llamarse amigas. Pero sus videos, en otras ocasiones, van más allá de la farándula, las estrellas y el entretenimiento. También hay muchas reflexiones personales y testimonios muy íntimos en los que abre su corazón de par en par. Esto fue lo que pasó en su más reciente post de 3 minutos. En él, el animador español que cuenta con más de 2 millones de seguidores en esa plataforma, dio a conocer el nuevo paso que va a dar en su vida. El experto en moda y belleza anunció que era hora de hacer un cambio, algo a lo que no tiene nada de miedo. A sus 40 años, asegura haber vivido muchas cosas, unas más buenas que otras, y de todas ellas ha aprendido una lección. "Es hora de empacar otra vez y seguir mi destino… ¡No tengo miedo al cambio! Solo a estancarme, es hora de moverme, de incomodarme ¡y crecer! No se preocupen, ¡ya he vivido en 12 casas diferentes y 7 ciudades! 40 años de vida y aquí sigo estudiando en el colegio de la vida con el maestro de maestros, ¡Dios!", escribió emocionado junto a este video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de esta y otras publicaciones, Jomari no solo comparte entrevistas, cambios de looks, imágenes y videos, también deja al descubierto su crecimiento personal y su lado más vulnerable. Lo hace en carne viva, sin filtros y siempre con la fe de que todo es para mejor. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: IG/Jomari Goyso En breve ocupará un nuevo espacio al que llamará hogar en el que plantará nuevas ilusiones y creará futuros recuerdos. Un lugar desde donde seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer, entretener a ese público fiel que siempre le acompañará, esté donde esté.

