Jomari Goyso rompe el silencio: "Me removí dos bultos que tenía en el cuerpo" El experto en moda y belleza de Univision contó en una sincera entrevista con Lourdes Stephen a través de su podcast 'Sin rodeo' "la pesadilla" que lo llevó a pasar recientemente por el quirófano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Univision; Instagram Jomari Goyso La imagen de Jomari Goyso sentado en la camilla de un hospital listo para comenzar un proceso quirúrgico generó el pasado fin de semana gran preocupación entre sus seguidores. "Hoy me encamino a cerrar un ciclo que comenzó hace años por decisiones ignorantes y, sobre todo, inmaduras mías, es tiempo de pasar página y continuar, es algo que tenía planeado desde hace 2 años pero la pandemia y la vida quiso que fuera hoy", se limitó a escribir en ese momento Jomari a través de su perfil de Instagram sin dar más detalles sobre lo que estaba viviendo. Este martes, el carismático experto en moda y belleza de la cadena Univision rompió por fin el silencio y contó en una sincera entrevista con su compañera Lourdes Stephen por medio de su podcast 'Sin rodeo' el motivo detrás de su sorpresiva intervención quirúrgica. "Era algo que no iba a contar", comenzó sincerándose el estricto juez de Nuestra Belleza Latina (Univision), "pero momentos antes de entrar a la cirugía, por cosas que me pasaron en la cabeza, dije claro que me da vergüenza esto, que esté aquí ahora, pero creo que esto es de esas cosas que si quiero que la gente aprenda la va a aprender si la muestro". El también conductor reveló que le tuvieron que remover "dos bultos" que le habían salido en el cuerpo "y ya los doctores me habían dicho que me los tenía que quitar y llevaba en el proceso prácticamente dos años porque por la pandemia no había podido ir al doctor a quitármelos". Jomari Goyso Jomari Goyso en el hospital | Credit: Instagram Jomari Goyso Goyso explicó que esos bultos le salieron producto de una "decisión estúpida" que tomó en el pasado para complacer a los demás y fue la de inyectarse esteroides en el cuerpo para ver crecer sus músculos. "Recuerdo perfectamente el día que alguien me dijo gordo, creo que ahí empiezan todos mis trastornos de alimentación, ya he contado a veces que vomité por un tiempo, que no comía por otro tiempo hasta que conseguí ser muy delgado porque hacía mucho ejercicio y claro cuando ves que socialmente lo que está aprobado son los músculos, los hombres musculosos, ahí empezó este problema", se sinceró el copresentador del programa Sal y pimienta. "Mi propio entrenador me lo consiguió [los esteroides], es una exageración, tú te inyectas y los músculos crecen no te lo imaginas. Y ahí empezó todo, ahí empezó lo que terminé el sábado hace 10 años". El experto en moda y belleza admitió que en ese momento por inmadurez y vanidad no midió el impacto tan negativo que esa decisión iba a tener en su vida en términos de salud. "Me empiezan a salir en los pectorales unos bultos debajo del pezón, entonces yo pregunto: '¿Es normal que se ponga duro eso'. Y me dicen: 'Es normal, por eso estás tomando las pastillas para bloquear las células precáncer'", rememoró. Pero cuando tiempo después acudió al hospital por una molestia en una bola que le había salido en la nalga derecha Jomari logró dimensionar la locura que estaba cometiendo. "Me tratan para la infección que tenía atrás y ahí ellos un poco me cuentan lo que estaba pasando, la locura que estaba haciendo", recordó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque dejó de inyectarse esteroides, el presentador detalló que "se quedó una bola en el lado izquierdo y ahí comienza la pesadilla" puesto que no sabían si podía ser cáncer. "Me hacen una biopsia y afortunadamente sale que no es malo, pero me dice el médico que hay que sacarlo, que es mejor sacarlo", compartió. "Y yo lo dejo pasar y al tiempo noto la bola de la nalga como que no se había ido, entonces ya ahí si que ya dije es hora de quitarse esto, pero de eso han pasado 3 años y medio y ahora pasó y ahora es cuando me quité eso".

