Jomari Goyso revela la razón por la que William Levy es el centro de múltiples ataques Durante su intervención en la mesa redonda de Despierta América, el colaborador dio a conocer el motivo que ha disparado las críticas y duros ataques contra el actor que han necesitado de su intervención y la de Elizabeth Gutiérrez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, un William Levy pacífico, pero directo, compartía un mensaje dirigido a sus detractores. De él se desprendía el malestar por recibir críticas y ataques desmesurados a los que respondió sin filtro. Después sería su expareja, Elizabeth Gutiérrez, quien alzó la voz defendiendo al padre de sus hijos y pidiendo que no se ensañaran con él de esa forma tan injusta. "¡No hay culpable en esta situación! No me alegro de los ataques a su persona", escribió. Pero, ¿por qué esos ataques? Ahora ha sido Jomari Goyso quien ha desvelado las dudas de tanta reacción negativa contra la persona de Levy. Un hecho que explica este aluvión de escritos que no dejan precisamente bien al protagonista de Café con aroma de mujer. William Levy William Levy | Credit: IG/William Levy A través de la mesa de debate de Despierta América, el colaborador español dejó su amistad con Jacky Bracamontes a un lado y fue lo más objetivo que pudo para aclarar la situación. Sus palabras sacaron a la luz qué pasó exactamente en estos días para que estallara esta guerra campal en redes contra el intérprete cubano. "Ella (Elizabeth Gutiérrez) dio unas declaraciones y ahí empezó todo. En esas declaraciones decidió atacar a Jacky Bracamontes, entonces qué pasa, que entre el ir y venir la gente leyó el libro y entendieron muchas cosas", empezó explicando el experto en moda y belleza. La lectura de La pasarela de mi vida todos estos años después fue crucial para que la gente comprendiera más todo lo que pasó en el triángulo amoroso entre William, Jacky y Elizabeth. "Cuando entiendes eso al final de cuentas igual el hombre tuvo mucho que ver en algo. Entonces qué pasa, que lo han empezado a atacar, pero ella fue la que abrió la puerta", continuó Jomari quien ante todo quiso dejar claro el cariño por Elizabeth. En su opinión el ataque de una mujer a otra mujer es lo que ha producido este desencadenante tan desagradable para los tres, siendo Levy el centro de los ataques más duros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mucha gente habló y lo vi en televisión, quería saltar a la televisión, y hablaban y especulaban y nadie leyó el libro. Si tú lees el libro te das cuenta de que el hombre es el que hizo todo", concluyó el comunicador español. Jomari Goyso Jomari Goyso en Premio Lo Nuestro | Credit: Mezcalent Una situación que se desató cuando Ely concedió una entrevista a corazón abierto a Érika de la Vega en la que, sin citar su nombre, no dejó a Jacky muy bien parada. Por su parte, la actriz solo se limitó a decir que la gente leyera el libro y luego opinara. Así ha sido y los resultados han afectado de lleno a William. A pesar del difícil momento, el actor se está centrando en cosas más positivas y así lo ha compartido en sus plataformas.

