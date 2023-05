Jomari Goyso responde a quienes lo tachan de amargado por su carácter El experto en moda y belleza de Univision se convirtió este lunes en el protagonista de un segmento de Despierta América en el que fue señalado por varias de sus compañeras como una persona "amargada" coincidiendo con la visita del autor del bestseller 'El arte no de amargarse la vida'. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Goyso Astrid Rivera; Jomari Goyso; Francisca | Credit: Mezcalent (x3) Despierta América tuvo este lunes en su estudio al psicólogo español Rafael Santandreu, autor de libros de éxito como 'El arte de no amargarse la vida'. Aprovechando su visita, el programa matutino de Univision organizó un panel para debatir sobre el tema que aborda el experto en el citado bestseller. Para ello, se contó con la presencia de Jomari Goyso, quien "según muchos es una persona amargada y le amarga la vida a los demás", dijo la conductora del show Karla Martínez. El programa presentó dos testimonios de compañeras de trabajo y amigas del experto en moda y belleza de Univision, Francisca y Astrid Rivera, que refuerzan esta creencia. "Esta persona yo creo que es amargada porque no sabe cómo responder al amar. Yo trato como de demostrarle mi cariño, de darle un abrazo y es como incómodo", aseveró Francisca. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca "Les cuento que yo le busqué un regalo de cumpleaños que me tardé varios días en encontrar eso tan especial para esa persona y cuando se lo doy me dice '¿y qué voy a hacer con esto?, llévatelo para tu casa'. O sea me devolvió el regalo de cumpleaños", compartió por su parte Astrid. Astrid Rivera Astrid Rivera | Credit: Instagram Astrid Rivera "Jomari ya escuchaste, ¿tú crees que eres una persona amargada?", le preguntó Karla. "No, para nada", respondió él. "¿Y por qué crees que todos ellos dicen que eres amargado?", quiso saber la presentadora. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Instagram Jomari Goyso "Porque no juego un poco como ellos quisieran que yo jugara la vida", dijo. "Astrid me regaló un regalo. Yo no soy una persona que quiere regalos, entonces yo vivo en un hotel a día de hoy, me regaló una botella de aceite, ¿qué voy a hacer con la botella de aceite? ¿tirarla por el camino? No, le dije 'Astrid muchísimas gracias pero quédate tú el aceite'. Yo entiendo que eso a ella le puede ofender pero es mi forma de vivir mi vida. Para mí es mucho más hipócrita tirarlo", aseveró. "Francisca habla de cosas muy específicas de que yo no recibo el amor, igual no lo recibo como ellos quieren que yo lo reciba", se defendió el conductor de origen español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Obviamente Francisca y Astrid son muy amigas de Jomari, por eso no dudaron en participar en el segmento haciendo esas confesiones que alimentaron la sección del programa y dieron pie a un debate donde el psicólogo le dio la razón a Jomari: "Parte de ser fuerte a nivel emocional y feliz es que no te importe tanto la opinión de los otros porque si no eso nos ata, nos perjudica muchísimo. Si nosotros somos felices y no hacemos daño específicamente a los demás se nos tiene que respetar, entonces yo creo que en ese sentido hace muy bien". Mira el video

