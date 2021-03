Jomari Goyso recuerda su conflicto con Ana Patricia El experto en moda y belleza de Univision reconoce que no fue tanto lo que pasó entre ellos, sino el hecho de que Ana se dejara influenciar por mucha gente. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En 2017, en plena transmisión en vivo del programa Despierta América (Univision), Jomari Goyso y Ana Patricia, quien en ese momento concursaba en Mira quién baila (Univision), protagonizaron una acalorada discusión a raíz de un comentario que hizo el experto en moda y belleza sobre la coreografía que ejecutó la presentadora en el reality de baile. Un inesperado encontronazo entre ambos que enfrió su relación y los distanció por mucho tiempo. "Realmente fue más lo que se causó de fuera que lo que pasó dentro", asegura Jomari en entrevista con People en Español a casi cuatro años de lo sucedido. "Lo que pasó dentro no fue tan grave, pero como hubo tanta repercusión fuera todo fue cambiando", se sincera. El conductor, que recientemente tuvo como invitada a Ana Patricia en su podcast, reconoce que lo que más le sorprendió cuando habló con la presentadora sobre lo ocurrido "es cuando ella dice que se dejó influenciar por mucha gente y por muchas cosas a su alrededor". "Yo sé que después de todo lo que pasó nosotros estábamos muy bien, pero se hizo tanto ruido y me imagino que la gente de alrededor empezó a decirle y ya eso nos distanció mucho más". Jomari Goyso Image zoom Jomari Goyso y Ana Patricia | Credit: Mezcalent (x2) Hoy, solucionadas las diferencias del pasado, Jomari y Ana Patricia mantienen una excelente relación de amistad, misma que comenzó a fraguarse con las primeras participaciones del experto en moda y belleza en el programa matutino de Univision. "Yo empiezo en Primer impacto, eso agarra mucha popularidad y de ahí me empiezan a invitar a otros shows. Uno de los primeros shows que me da un poco así de protagonismo porque me llevan como copresentador es Despierta América", rememora. "En ese momento no tenía ni idea de nada, entonces yo llego a la televisión y recuerdo perfectamente a Ana Patricia siempre supersimpática y eso hacía diferente la experiencia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque tiene muchos amigos dentro de la industria del entretenimiento fruto de los más de 20 años que lleva trabajando con artistas, Jomari reconoce que en este mundo hay muchos compañeros y pocos amigos ya que "muchas veces la gente siente que eres su competencia". "Yo siempre explico que en televisión todos somos amigos porque es parte de nuestro trabajo. No es nada malo, o sea nuestro trabajo es estar ahí, entretener a la gente, estar ahí bien. Pero no todos son tus amigos, son tus compañeros, como cualquier empleado que va a una empresa y tiene 300 compañeros", explica. "En el mundo del entretenimiento lo particular es que todo el mundo de alguna forma u otra sienta que hay una competencia entre todos porque cuando tú sales en televisión al final de cuentas alguien se va a llevar el protagonismo y otro va a quedar no con tanto protagonismo, entonces siempre existe esa rivalidad".

