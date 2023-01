¡Jomari Goyso recibe la visita de una de sus famosas amigas en España! "Eres mi héroe" Aunque el español ya está de regreso en Estados Unidos, contó con la compañía de la reconocida actriz en sus últimos días en su país. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo de lo que puede presumir Jomari Goyso, es de contar con amistades de las buenas. Una de ellas se lo ha demostrado con creces. El conductor, que ha pasado casi un mes en España debido a un accidente inesperado, finalmente se encuentra de regreso en Estados Unidos. Pero sus últimos días en la finca familiar, contó con la visita de una de sus entrañables amigas, que no dudó en pasar a verle en estos momentos. Jomari compartió un divertido video de la reconocida actriz en su campo, disfrutando de la naturaleza, la comida y los animales. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: IG/Jomari Goyso En pleno frío y en muletas, Jomari mostró a su amiga del alma algunas partes del hogar de sus padres, como el gallinero donde recogen los huevos frescos, y la tomatera repleta de este alimento que, según la visitante, olía que alimentaba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La celebridad que quiso acompañar a su amigo y pasar un ratito con él es Danna García. La colombiana disfrutó de los agasajos de la familia del español y de las ricas comidas de su mami. Jomari hizo un examen a la protagonista de Pasión de gavilanes sobre asuntos de campo y, sin duda, pasó la prueba con buena nota. Danna se mostró feliz rodeada de animales y disfrutando de los placeres de la comida española, como la tortilla de patata y el jamón serrano. Además, acompañó a su amigo en un momento especialmente sensible, la despedida de su familia. El estilista puso rumbo a Miami y este adiós fue un poquito más complicado que el resto. "Esta despedida es más dura", escribió junto a un entrañable video. La compañía de su amiga Danna, lo hizo todo un poco más dulce.

