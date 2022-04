Jomari Goyso se rompe en un directo al recibir impactante noticia: "Se me encogió el corazón" En medio de un en vivo en Instagram con seguidoras que usan sus productos, ocurrió algo tan mágico como triste. El español se enteró de una dolorosa noticia que le dejó sin palabras pero que también le llenó de amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus publicaciones, directos, reels, historias y todo contenido en las redes son siempre un espectáculo digno de ver. Porque si hay algo que es Jomari Goyso, además de todo un experto en moda y belleza, es un showman de pies a cabeza. Todo lo que hace llama la atención, de ahí sus más de dos millones de seguidores que no se pierden sus aventuras y bromas online con sus amigas y compañeras famosas como Jacky Bracamontes o Francisca. Sin embargo, lo que sucedió este martes en uno de sus directos de Instagram fue algo muy distinto. El presentador recibió una triste noticia que le dejó "en shock" y con los ojos al borde de las lágrimas. Una de sus seguidoras y conocedora de sus productos le informó del fallecimiento de una personita para la que Jomari fue muy especial. Ocurría con la segunda invitada a su directo. Una mujer que le dio a conocer algo que pasó hace unos años en su vida y que le afectaba directamente a él. "Jomari, han pasado 7 años con el deseo de verte. Esa princesa que está en el cielo anhelaba, me decía: '¡mami, mira a Jomari!'. Tenía cáncer, cuando llegábamos del hospital corríamos a ver el show para verte a ti... Ella se alegraba cuando te veía", explicó la mamá mostrando la imagen de la niña que tiene en la sala. Su pequeña, tal y como contó, fallecía de esta enfermedad sin poder conocer a su ídolo del que no se perdía ningún programa. Fue, sin él saberlo, su acompañante durante sus últimos meses de vida y el motivo de muchas de sus sonrisas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tenía 5 años nada más y a su corta edad era toda una seguidora de los temas de moda y belleza, eso sí, siempre de la mano de su favorito, Jomari. Llegaba de sus quimioterapias con la única ilusión de verle en la pantalla y disfrutar de sus propuestas. "Eres un canal de bendición, Jomari, sigue haciendo lo que haces, no te detengas por nadie", le expresó la mamá. Jomari Goyso Jomari Goyso en Premio Lo Nuestro | Credit: Mezcalent Todavía en shock por este momento tan fuerte, a la vez que emotivo y especial, el presentador expresó lo que sentía sin filtro alguno. "Para mí es duro saber que una niña quería verme y yo nunca llegué... Asumamos que ella está arriba haciendo que esto sea posible, asumamos que ella es la que nos tiene aquí plantados... Esto es ella conectándonos a través de Dios", dijo Jomari visiblemente emocionado. Un momento único que demuestra que las redes no siempre son dañinas, también se puede dar la magia y eventos tan inolvidables como este.

