"Para nada estoy atacando a Francisca", fans de la conductora arremeten contra Jomari Goyso Directo como siempre, el experto en moda y belleza dio su opinión sobre los vestidos que sientan o no al cuerpo de Francisca y las redes se le echaron encima. Pero tranquilos que Jomari les respondió alto y claro. "¡Me dan unas insultadas!". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Más que amigos, Jomari Goyso y Francisca son como hermanos. Sus videos en las redes sociales son una maravilla, tanto que hasta podrían dar para un programa de ellos dos juntos. ¡Menudo éxito tendrían! Pero entre gracia y gracia también surgen los piques y los malentendidos y eso es precisamente lo que ha ocurrido en el último episodio de su telenovela. Aunque entre ellos la amistad sigue viento en popa, han sido las opiniones del español sobre ciertos vestidos en la figura de la conductora y la reacción de ésta lo que ha enfurecido a los fans de la dominicana. Con el fin de aclarar que él no se está metiendo con el peso de su amiga ni mucho menos sus sensuales curvas, el experto en moda y belleza compartió un video aclaratorio para que las cosas queden claras y dejen de insultarle. "Pelea pública entre hermanos. Público conocedor, ¿qué opinan? ¿Qué hice mal¿ ¿Debo mentir? ¿La ofendí?", preguntó a sus seguidores en Instagram. Por supuesto, siempre en un tono divertido y sin drama alguno, Jomari recordó un video entre ambos y explicó que él nunca le había dicho a su amiga del alma que tenía que adelgazar. "Yo jamás te dije eso", le expresó. "Ay, ¿tú jamás me has dicho eso?", le contestó Francisca. ¡Y ahí se armó el cómico caos! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me lo escribes todos los días. Si yo te digo, 'Jomari, ¿tú qué piensas de este vestido?", él le contesta: "¿Cuántas libras menos llevas?", respondió ella. Un tira y afloja muy propio de hermanos que acabó con el showman aclarando que él jamás se ha referido al peso de Francisca de esa forma. ¡Hasta compartió mensajes de texto para demostrarlo! Francisca y Jomary Goyso Francisca y Jomary Goyso | Credit: IG/Jomari Goyso "¿Le he dicho que tenga que adelgazar? No, lo que le he dicho es que los vestidos que me está mandando son unos vestidos que quedan bien si son talla 1 o talla 2. Si en dos meses ella piensa que va a estar en esa talla, perfecto. Si no va a estar, no le funcionan", prosiguió. Con esta aclaración Jomari asegura que jamás se refirió de forma irónica a su peso, sino al tipo de vestidos que sí puede lucir bien o no con su talla. Como era de esperar, los fans de la presentadora no tardaron en tirarse en plancha al estilista, quien también tuvo unas palabras para ellos. "Para nada le estoy atacando a Francisca, es mi hermana. Lo que pasa es que ella tiene un humor que ustedes no entienden, entonces ustedes se lo toman personal lo que ella dice y me atacan, ¡me dan unas insultadas! Obviamente yo bloqueo a todo el mundo", concluyó junto a un "te quiero" a su amiguita. Jomari ha demostrado siempre el gran amor, cariño y respeto que siente por Francisca y la ha defendido públicamente ante cualquier crítica. Así que esta es otra divertida rabieta que les hace aún más entrañables.

