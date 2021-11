Jomari Goyso reaparece tras pasar por quirófano y comparte cuál es su actual estado Desde la camilla, el conductor español puso al día a sus seguidores de cómo se encuentra. "Todo salió mejor de lo esperado". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Apenas 24 horas después de comunicar que tenía que pasar por quirófano, Jomari Goyso ha reaparecido en sus redes con un mensaje y una imagen en la que ha dado a conocer cómo ha salido todo. El conductor español informaba este sábado de su hospitalización pero no daba detalles de la razón que le llevó a ello. Una situación que dejó preocupados a sus seguidores, quienes estuvieron mandándole mensajes de apoyo y cariño. Tal fue el nivel de amor y energía positiva, que el experto en moda y belleza quiso responder con este mensaje de agradecimiento y emoción. "¡Gracias a todos por sus mensajes! ¡Me siento muy bendecido! El médico me dijo que 'todo salió mejor de lo esperado'", informó. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: IG/Jomari Goyso Jomari Goyso Credit: (John Parra/Getty Images for LARAS) Unas palabras que llenaron de alivio a sus fans quienes siguen preguntándose la razón que le llevó a operarse. De momento, Jomari prefiere no entrar en detalles y centrarse en su recuperación. "Es una historia larga de contar", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Seguro que lo hará a su debido tiempo. Además de dar las gracias por el aluvión de mensajes recibidos, también quiso compartir una imagen en pleno proceso de recuperación en la que, todo sea dicho, se ve estupendo. Jomary Goyso Jomary Goyso | Credit: IG/Jomary Goyso "Me siento muy tranquilo. Ya comencé el post-operación", informó a su público mientras mostraba parte de su cuerpo desde la cama donde se recupera. Conociendo su fortaleza y sus batallas ganadas de la vida, en nada estará de regreso con su energía y alegría. Ahora solo cabe esperar para volver a verle en acción haciendo sus cambios de looks e interesantes entrevistas a sus chicas televisivas. ¡Pronta recuperación Jomari!

