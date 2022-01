"Creo que necesito entrar a tu clóset". La reacción de Jomari Goyso ante el outfit más reciente de Francisca Al experto en moda y belleza de Univision no parecieron agradarle demasiado las botas que lució este miércoles la conductora en Despierta América y así se lo hizo saber en las redes sociales. La respuesta de Francisca no se hizo esperar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Jomari Goyso; Francisca | Credit: Facebook Jomari Goyso; Facebook Francisca De todos los amigos que tiene Francisca dentro del medio de la televisión, Jomari Goyso sin duda es uno de los más cercanos y especiales. El experto en moda y belleza de Univision, quien a finales del año pasado se sometió a una cirugía para removerse dos bultos que tenía desde hacía tiempo en el cuerpo, se ha convertido en una especie de hermano para la conductora dominicana. Quizás, por esa confianza que se tienen, ambos se permiten hacerse bromas y comentarios de lo más sarcásticos a través de las redes sociales, como sucedió este miércoles cuando el también conductor español hizo una simpática crítica sobre el outfit más reciente que lució la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 en el programa Despierta América (Univision). "¿Y esas botas? Creo que necesito entrar a tu clóset. Las botas tuyas me tienen pensando", escribió el autor del bestseller 'Desnudo' en la última publicación de Instagram de Francisca, dejando entrever así que el calzado que había lucido su amiga no le había agradado. Francisca Francisca en Despierta América | Credit: Instagram Francisca Siempre activa en las redes sociales, la respuesta de Francisca no se hizo esperar. "Necesito un tutorial entonces", escribió entre risas la conductora. Jomari Goyso Credit: Instagram El intercambio de mensajes entre la esposa de Francesco Zampogna y Jomari no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes no tardaron en sumarse a la conversación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Qué malo eres! No pienses tanto que eso saca canas" o "Si no supiera que Francisca es como tu hermana y la quieres mucho te diría algo", se puede leer entre los comentarios recibidos.

