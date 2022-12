Jomari Goyso: "Lo que Francisca hizo es una revolución porque es una realidad que vive mucha gente" Algunas personas tildaron lo sucedido con Francisca en Despierta América de 'show' y 'dramático'. El experto en moda y belleza de Univision compartió un sensato discurso al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La decisión que tomó Francisca el pasado lunes en su programa Despierta América de cortarse el cabello en vivo para hacer las paces con su niña interior y dejar atrás los prejuicios que tenía sobre su cabello rizado ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. También ha acaparado un sinfín de titulares en diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, entre ellos el país natal de la carismática conductora, República Dominicana. Si bien la mayoría de la gente ha aplaudido su decisión y se ha solidarizado con ella como prueban los miles de mensajes de apoyo que no ha dejado de recibir a través de las redes sociales, tampoco han faltado las personas que han tildado lo sucedido de "dramático" y "show". Jomari Goyso, quien además de ser muy amigo de Francisca fue el encargado de acompañarla en este paso trascendental que decidió dar el lunes, reaccionó este martes a este tipo de críticas por medio de una transmisión en vivo que llevó a cabo desde su página de Facebook, donde el experto en moda y belleza de la cadena Univision compartió un sensato discurso al respecto. Jomari Goyso Jomari Goyso le corta el cabello a Francisca | Credit: Instagram Jomari Goyso Lo que hizo Francisca es una revolución porque es una realidad que mucha gente vive — Jomari Goyso "Mucha gente, por ejemplo en la República Dominicana, que Francisca es dominicana, ha reaccionado en contra, o sea les parece dramático, les parece como un show… Y realmente el que está en la República Dominicana sabe que lo que hizo Francisca es una revolución porque es una realidad que mucha gente vive", comenzó compartiendo Goyso, quien solo en la red social Instagram supera los 2 millones de seguidores. "Lo que pasa es que en todos los estereotipos hay alguien que se favorece y hay mucha gente que se perjudica. ¿Quién es la gente que se perjudica? Pues la gente que tiene el pelo rizo y por ejemplo en la República Dominicana son muchos más millones de personas con el pelo rizo que con el pelo liso, entonces las que tienen el pelo liso, que son cuatro, están revolucionadas porque les parece un show, les parece un drama". Jomari Goyso Jomari Goyso y Francisca | Credit: Instagram Jomari Goyso SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Por qué? Porque tienen miedo a perder ese poder que tienen porque son parte del estereotipo que se beneficia de ese perjuicio", continuó defendiendo su pensamiento. "Entonces esas cuatro primas mías están histéricas, pero lo que no entienden pobrecitas es que nunca van a parar un movimiento que libera a la gente, nunca van a pararlo, así que más vale que se unan a la ola positiva y no se pongan en contra porque es hambre para el futuro, ridículas".

