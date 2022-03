Jomari Goyso a Pamela Silva: "¿Por qué nunca hemos visto al papá del niño?" El experto en moda y belleza de Univision también preguntó a su amiga y copresentadora del programa Primer impacto (Univision) sobre su estado sentimental. Mira el video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso tiene muy buenas amigas dentro del medio de la televisión y Pamela Silva es, sin duda, una de ellas. El experto en moda y belleza de Univision y la copresentadora del programa Primer impacto (Univision) mantienen desde hace varios años una bonita relación de amistad. Quizás por ese vínculo tan cercano y especial que existe entre ambos no es de extrañar que el también conductor se anime a hacerle preguntas más personales y tal vez algo incómodas cuando la tiene como protagonista en sus redes sociales, como sucedió recientemente. Aunque no es periodista, Jomari entiende a la perfección cómo funciona el mundo del entretenimiento y sabe qué preguntas hacer a sus entrevistados para tener repercusión. Y en el caso de su amiga Pamela había un tema que no podía dejar de abordar: su vida amorosa. Jomari Goyso Jomari Goyso; Pamela Silva | Credit: Mezcalent (x2) Jomari, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores solo en Instagram, empezó preguntándole a la periodista sobre su estado sentimental actual. "Entonces, ¿estás soltera o no estás soltera?", le preguntó sin rodeos. P: Tú siempre dices que estoy soltera. J: Y la gente sigue diciendo que no estás soltera. P: ¿Por qué? J: Pues no tengo ni idea. P: No sé por qué la gente dice eso. J: Pero ves no respondes, entonces la gente se queda con dudas. P: Estoy feliz, estoy aprendiendo a contestar como una Miss (ríe) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero el estado sentimental de Pamela no fue el único tema de la vida personal de la copresentadora de Primer impacto (Univision) que Jomari quiso poner sobre la mesa. "¿Por qué nunca hemos visto al papá del niño?", no dudó en preguntarle el experto en moda y belleza consciente del revuelo que ha generado ese tema en los medios de comunicación. "Pero tú lo conoces… Cuenta tú por qué no lo hemos visto", le dijo la periodista. A lo que Jomari contestó: "No es por nada malo, sino porque es una persona que no es pública".

